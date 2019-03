Il BIM sta accelerando la digitalizzazione e la ‘uberizzazione’ delle costruzioni

La decima edizione di Edilportale Tour si arricchisce della prestigiosa

Sito ufficiale:

29/03/2019 - È stata ospitata ieri nella Mole Vanvitelliana di Ancona, la terza tappa diI lavori si sono aperti con i dati deisulla, sullae sulleche Edilportale ha condotto nei mesi scorsi. Ne è emerso un quadro dinamico che mostra, da un lato la crisi economica della committenza pubblica e privata che si è ripercossa sui redditi dei progettisti, dall’altro la reattività dei professionisti nella ricerca di nuove soluzioni per riaffermarsi sul mercato, attraverso l’acquisizione di nuove competenze e l’utilizzo di tecnologie innovative.Dopo i saluti di, rettore dell’Università Politecnica delle Marche, che ha sottolineato il ruolo dei professionisti nella scelta degli ambienti di vita delle persone, e delle tecnologie al servizio delle abitazioni, la parola è passata a, ingegnere esperto in sicurezza, che ha illustrato il progetto per la sicurezza del parco, un luogo in cui vivono 15-20mila persone, partito dalla digitalizzazione dell’area e dei sottoservizi con l’aiuto dei droni.La stessa tecnologia è stata usata da Amaro per digitalizzare piazze e spazi pubblici prima di mettere a punto i piani di sicurezza dei grandi eventi. Piani di sicurezza così innovativi da essere stati premiati in GB e USA. Per la, Amaro ha sostituito i piani di evacuazione cartacei affissi ai muri con video trasmessi attraverso i pannelli pubblicitari.Il BIM innesca lae amplia i confini dei professionisti: si può commissionare un progetto in India ma si può fornire una prestazione ad un cliente che sta dall’altra parte del mondo. Ne è convinto, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura dell’Università Politecnica delle Marche.Oggi il BIM sta diventando gradualmente obbligatorio ma - ha ricordato Naticchia -è quello dellaredatto dallo, con un modello tridimensionale per la manutenzione degli impianti.) ha mostrato il sistema Aquapanel e le diverse referenze che dimostrano il guadagno in termini di superficie (stessa trasmittanza con minore spessore), di tempi di posa, di prestazioni e le minori emissioni di CO2.Sono seguiti gli interventi di) che ha illustrato le interconnessioni che esistono tra i progettisti e la sostenibilità, indicando l’importanza di una certificazione ‘green’ non solo dell’opera edilizia finita ma anche del cantiere in tutte le sue fasi.Il cantiere, dunque, come fase e luogo le cui dinamiche hanno ampi margini di efficientamento. Lo ha spiegato, responsabile didattico del percorso formativo Costruire in Qualità, che qualche anno fa ha iniziato ad investire nel posizionamento della sua impresa edile e ha promosso la cordata www.costruireinqualita.it che si propone di rendere lineari i rapporti tra tutti gli attori del cantiere.Infine,, Responsabile FIDEC, ha illustrato la prima edizione del Forum Italiano delle Costruzioni, svoltasi nel 2018: 47 esperienze di cambiamento dimostrano che l’edilizia è tutt’altro che morente. Le opportunità ci sono ma spesso gli attori della filiera sono avversari tra loro. È questa la tendenza da invertire per uscire dalla crisi.