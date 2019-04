Alla fiera BAUMA il consolato italiano visita lo stand di Emiliana Serbatoi

29/04/2019 - E’ stata una gradita visita sullo stand di Emiliana Serbatoi alla fiera “Bauma” quella effettuata dal Consolato italiano in Germania. Una delegazione dell’ufficio diplomatico di stanza a Monaco di Baviera, guidata dal vice-console dottor Alfredo Casciello, ha infatti fatto tappa nello spazio di Emiliana Serbatoi per un incontro di cortesia.Accolta dal team aziendale presente alla kermesse, alla delegazione è stata illustrata l’attività dell’impresa modenese, in particolare le azioni di internazionalizzazione finalizzate allo sviluppo nei mercati esteri come appunto la partecipazione all’importante salone per il movimento terra “Bauma”, che si è svolto dall’8 al 14 aprile scorsi a Monaco. Una partecipazione che, al pari di altre manifestazioni fieristiche in tutto il mondo, è stata caratterizzata dal duplice obiettivo di favorire il consolidamento del marchio sui mercati di riferimento e di aprire e ampliare nuovi target.La delegazione del Consolato italiano, alla quale sono stati inoltre presentati i principali prodotti di Emiliana Serbatoi per lo stoccaggio e il trasporto di carburanti, ha incoraggiato l’operatività dell’azienda diretta da Gian Lauro Morselli, che appena pochi mesi fa ha celebrato a Campogalliano il 35esimo anniversario dalla fondazione.Tra le novità presentate al “Bauma” c’è stata la linea di serbatoi espressamente pensati per il trasporto sui veicoli pick-up. In Germania l’azienda modenese ha lanciato infatti la linea “ Carrytank® Pick-up ”, la gamma di cisterne in plastica realizzate per il trasporto e l’erogazione di carburante.Il prodotto viene proposto in risposta alle richieste di mercato che sollecitavano un sistema di ideale installazione per i mezzi pick-up, sempre più diffusi in Italia come all’estero; il modello Carrytank®, che faceva della facilità di movimentazione uno dei punti di forza, è stato così affiancato da una nuova e performante linea che, ancor più di prima, grazie alla versatilità e alla semplicità d’uso consente un utilizzo pressoché illimitato per i rifornimenti in strada e in cantiere.