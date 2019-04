Buderus, marchio del Gruppo Bosch, presenta Logamatic TC100

18/04/2019 - Buderus , marchio della divisione Termotecnica del Gruppo Bosch, presenta Logamatic TC100 , un nuovo termostato ambiente che garantisce comfort domestico e innovazione in un’unica soluzione elegante e raffinata, ma allo stesso tempo semplice e intuitiva. L’elettronica delle caldaie a condensazione a gas connesse a Internet si arricchisce di una nuova funzionalità che consente una comunicazione wireless tra il termostato e la caldaia, senza necessità di passaggio di fili elettrici.L’elegante superficie in vetro nero con schermo touch disi inserisce con discrezione in qualsiasi ambiente living. Il rilevamento della presenza via GPS consente di riconoscere la posizione dello smartphone e predisporre la temperatura dell’ambiente domestico in base alle preferenze impostate. Inoltre, la funzione di autoapprendimento memorizza le abitudini degli utenti e modula la gestione del calore di conseguenza, per una temperatura perfetta al momento giusto. L’abbinamento del termostato alle teste termostatiche intelligenti da applicare ai radiatori permettono infine di gestire la temperatura stanza per stanza per una personalizzazione fino a 19 radiatori.L’installazione diè estremamente semplice e il termostato si adatta a ogni tipo di caldaia e impianto. In presenza di impianti autonomi con caldaia Buderus, il termostato si collega direttamente alla caldaia e consente di ottenere il massimo rendimento riducendo i consumi fino al 25% e aumentando la classe di efficienza dell’impianto fino all’A+, accedendo così agli incentivi fiscali fino al 65%. Nel caso di caldaie di altre marche, il collegamento diavviene tramite un adattatore (venduto come accessorio).Gli impianti centralizzati, invece, si trasformano rapidamente in impianti autonomi tramite l’utilizzo, in abbinamento al termostato e alle teste termostatiche intelligenti, dell’adattatore o del supporto da tavolo alimentato elettricamente (entrambi venduti come accessori) a seconda del tipo di distribuzione, rispettivamente orizzontale o a colonna. La temperatura di ogni stanza viene così regolata separatamente anche da remoto per un comfort su misura anche su impianti datati.connesso alla rete WiFi domestica consente di gestire l’impianto sia direttamente sia tramite smartphone con l'app gratuita MyMode, per avere i consumi energetici sempre sotto controllo.