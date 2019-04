Comas Srl scopre il mondo della produzione Master Italy

29/04/2019 -, azienda leader nella distribuzione di profilati in alluminio e accessori per serramenti, con sede adcomune siciliano a pochi chilometri da Trapani, vanta da anni una forte relazione commerciale con Master . La società è nata dall'esperienza della, attiva nel settore dei serramenti in alluminio da più di 30 anni. La loro consistente competenza tecnica unita ad una grande passione per il proprio lavoro le ha permesso una rapida crescita in un mercato, quello siciliano, altamente competitivo., che attualmente conta 40 collaboratori che operano in una sede operativa ampia più di 7000 mq., fa parte del, gruppo di aziende leader nella distribuzione di profili in alluminio operante dal 2008, nato con lo scopo di progettare, promuovere e distribuire prodotti performanti, in linea con le normative edilizie e di risparmio energetico, che permettano di realizzare tutte le tipologie di serramenti in alluminio con un altissimo contenuto qualitativo e di design.Per consolidare questa storica partnership, il responsabile commerciale dellae il suo responsabile tecnico, insieme alla rete agenti vendita al completo dell’azienda siciliana, hanno fatto visita alla sede amministrativa e produttiva del gruppo Master Italy, in Puglia, nelle giornate diAd accoglierli il Direttore Generale, il responsabile commerciale Italia, il referente tecnico-commerciale di areache hanno introdotto ai colleghi siciliani la storia, i valori e il percorso produttivo Master Italy, dalla fase di progettazione di un programma di accessori, allo sviluppo del prototipo sino alla messa in produzione in serie. “La visita ai reparti di produzione della Master ed al centro di ricercaci ha detto, “ha consentito ai nostri consulenti di vendita di apprezzare l’elevata complessità dei cicli di progettazione, prototipazione e produzione dei programmi di accessori per serramenti in alluminio che ogni giorno proponiamo a serramentisti e distributori di tutta la Sicilia”.“Siamo orgogliosi di essere partner tecnico-commerciali di Comas e in generale del, impegnato da tanti anni ormai nella realizzazione di sistemi brevettati di finestre e porte a battente, scorrevoli e facciate continue meccaniche e strutturali di grande qualità”, ha continuatoper Master Italy. “Scopo dell’incontro con la rete vendita Comas in azienda, in questo senso, è stato soprattutto quello di presentare all’interno dello Show Room espositivo alcune delle nostre ultime soluzioni come WEEN , il programma modulare per anta ribalta, la Linea Italia e le nuove maniglie, le soluzioni per la movimentazione automatica della finestrama anche per approfondire a pieno tutte le funzionalità del nostro, che permette di configurare in maniera semplice la componentistica necessaria alla realizzazione di infissi in alluminio”.“Confrontarsi personalmente con i referenti commerciali dei nostri clienti e partner ci consente di comprendere più a fondo i bisogni e le tendenze specifiche di ogni area e rispondere con soluzioni in linea con le loro aspettative, in un mercato in forte cambiamento”, ha continuatodirettore generale Master. “L’ ottimo livello di attenzione mostrato da tutto il team Comas per le nuove soluzioni proposte è il segno più evidente della voglia reciproca di fare bene su un territorio importante come quello siciliano”.Durante la visita c’è stato anche spazio per un momento conviviale con cena presso un noto ristorante di Monopoli a base di specialità tipiche pugliesi.“Volevo ringraziare il Direttore Generalee tutto il suo staff per la l’accoglienza dimostrata nella due giorni con noi”, ci ha detto“Il mio voto alla splendida realtà che rappresenta Master va oltre l’eccellenza, e la visita che abbiamo sostenuto non potrà che essere di stimolo ai nostri uomini che da oggi ancora di più potranno trasferire ai propri clienti la straordinaria qualità realizzativa alla base di ogni sistema. La nostra fiducia nel progetto di crescita del brand nel mercato siciliano aumenta sensibilmente anche grazie a questi momenti di confronto e siamo certi che potremo raccoglierne da subito frutti importanti. Grazie di tutto!”