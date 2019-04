Configuratore di finestre online: la novità di Punto Sicurezza Casa

08/04/2019 - Un nuovo strumento per progettare online i serramenti e abbinarli all'arredo di casa. Questa è la missione del configuratore di finestre online presentato a fine marzo da Punto Sicurezza Casa, azienda brianzola molto attiva nel mercato del serramento e della sicurezza antintrusione.Il configuratore online di Punto Sicurezza Casa è una nuova sezione del sito, intuitiva e gratuitache, a differenza dei software B2B di altri fornitori, strizza l’occhio all’utente finale.Un ambiente grafico 3D dettagliato dove, in pochi clic, è possibile configurare la tipologia di finestra, il numero delle ante, la maniglia e lo stile d’arredo, arrivando a personalizzare, oltre alle pareti e ai pavimenti, anche complementi come divani, mobili e tappeti. Completata la configurazione, l’utente può decidere se salvarla in un’area riservata oppure richiedere direttamente un preventivo online ricevendo un riepilogo via mail e una preview delle scelte effettuate. Il configuratore è utilizzabile online anche da smartphone e tablet, senza alcuna limitazione.“Il progetto del Configuratore Infissi ci consente difare un passo in avanti nel nostro approccio aziendale, mettendo ancora più al centro le esigenze del cliente. Un cliente che ha bisogno di vedere subito come potrebbe essere la finitura di un serramento abbinata a una tonalità di parete, con uno stile d’arredo che incontri i suoi gusti” - dichiara. “Molte volte chi visita i nostri showroom fa fatica a immaginare il risultato di un cambio serramenti e, prima di addentrarsi nelle caratteristiche tecniche del prodotto, pensa al suo arredo” – aggiunge Tosetti. “Il mondo del serramento è complesso e le soluzioni sono molto tecniche e variano in relazione alle situazioni specifiche incontrate nelle case. Per questo il nostro configuratore predilige l’aspetto di configurazione legata all’arredo, perché tocca in primis i gusti del cliente. La scelta del miglior infisso dal punto di vista estetico si semplifica con il supporto di un configuratore per finestre che cura l’armonia con l’ambiente.” - conclude Tosetti.Chi è interessato quindi a cambiare le finestre, ha oggi a disposizione un nuovo strumento completamentegratuito. Può utilizzare il configuratore di infissi online di Punto Sicurezza Casa per immaginare il risultato finale in un ambiente reale e richiedere poi un preventivo e maggiori dettagli tecnici direttamente all’azienda, che conta quattro showroom in Lombardia.Per maggiori informazioni: www.puntosicurezzacasa.it