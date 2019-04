GEWISS entra nel team della Federazione Italiana Hockey

16/04/2019 - GEWISS ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la Federazione italiana Hockey per l’intero anno 2019. Il proposito della collaborazione vuole essere quello di incrementare la popolarità di questo antichissimo sport, offrendo al contempo a tutti gli atleti che lo praticano strutture sportive più sicure ed efficienti, in piena sintonia con il progetto, commenta: “Vogliamo contribuire alla crescita dell’intero movimento sportivo italiano, garantendo impianti all’altezza di ogni disciplina. L’accordo con la Federazione Italiana Hockey rappresenta per noi una tappa importante di questo percorso, perché consente di avvicinarci e conoscere meglio uno degli sport più antichi del mondo, praticato in Italia da migliaia di atleti che meritano strutture adeguate dove crescere e divertirsi con i valori positivi dello sport”.“GEWISS è un’azienda di respiro internazionale, un orgoglio italiano; un marchio che si sposa a perfezione con la nostra disciplina e con i valori che essa incarna”, dichiara. “L’Hockey su Prato è uno sport tra i più conosciuti, praticati e popolari al mondo, come GEWISS nel proprio campo; la nuova FIH sta innovando ed efficentando: prerogative in coerenza con l’azienda, perciò sono certo che la nostra sarà una cooperazione felice”.“Concordo pienamente con il Presidente Mignardi” dice, che aggiunge: “Le Nazionali Senior, maschili e femminili, di hockey su prato porteranno sulla maglia il marchio GEWISS in giro per il mondo, nelle manifestazioni internazionali che ci vedranno impegnati, da qui al termine della stagione e lo faremo con orgoglio e con l’obiettivo di centrare, sempre, i migliori risultati possibili”., aggiunge: “L’accordo tra GEWISS e FIH si lega perfettamente con gli obiettivi perseguiti dalla piattaforma Digital Sport Innovation per le infrastrutture sportive: innovazione, sicurezza ed efficienza. I vari luoghi in cui viene praticato l’hockey presentano caratteristiche tecniche estremamente particolari, anche molto diverse da campo a campo. I nostri team di esperti sono preparati per rispondere ad ogni tipo di esigenza, così da poter garantire ad atleti e spettatori le migliori condizioni ambientali possibili. Siamo felici, inoltre –conclude Ceudek- di essere presenti sulle divise della nostra nazionale, che avrà al suo fianco un brand italiano per le sfide internazionali dei prossimi mesi”.L’anno di nascita dell’è da ricondurre al 1935. Entrata a far parte della Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle, questa disciplina raggiunse nell’ambito della Federpattinaggio la sua “autonomia tecnico-organizzativa” nel 1957, con la costituzione di una apposita Commissione Nazionale per l’Hockey su Prato, che rimase in vita fino al 1960. Riconosciuta dal CONI quale “aderente” il 29 settembre 1973, ha prima assunto il nome di Federazione Italiana Hockey su Prato (FIHSP) poi, dal 18 novembre 1984, quello di, realtà italiana fondata nel 1970, opera a livello internazionale nella produzione di. GEWISS Spa è al vertice di un Gruppo internazionale, con circa 1.500 dipendenti, siti industriali, filiali commerciali, agenzie e distributori in più di 100 paesi nel mondo.