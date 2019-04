Hapimag Resort Cavallino si affida a LG Electronics per il controllo climatico

30/04/2019L’Hapimag Resort Cavallino, che sorge a Treporti, vicino a Venezia, è stato realizzato utilizzando un’ampia gamma di soluzioni LG : dalle soluzioni MULTI V WATER IV, agli Hydro Kit Bassa Temperatura per il riscaldamento e il raffrescamento (con pannelli radianti a pavimento) fino agli Hydro Kit Alta Temperatura per la produzione di acqua calda ad alta temperatura.Il Resort, inaugurato a luglio 2018, è costituito da 16 edifici indipendenti di cui 5 caratterizzati da 3 piani fuori terra e i restanti realizzati su unico piano. Questa scelta deriva dalla volontà di riprendere la configurazione ambientale tipica della zona delle dune. Gli edifici sono composti da 125 alloggi di metrature variabili per gli ospiti e lo staff, un ristorante, alcune aree ricreative e delle zone comuni interne ed esterne per gli ospiti.Hapimag è un’associazione di azionisti che mette a disposizione dei suoi soci (circa 130 000 nel mondo) oltre 5 400 appartamenti per vacanze in circa 60 resort nelle località più belle d’Europa, degli Stati Uniti, della Turchia e del Marocco.Il cliente aveva l’esigenza di integrare l’impianto con la tipologia di edifici della struttura, per ottenere bassi consumi di energia ed elevati rendimenti energetici, mantenendo al contempo l’impianto flessibile per rispondere a future modifiche nella distribuzione degli spazi interni, garantire la manutenzione e il controllo da remoto.L’impianto di climatizzazione installato ha capacità nominale in raffrescamento di 1.480 kW, capacità nominale in riscaldamento di 1.630 kW e capacità nominale acqua calda sanitaria di 610 kW. Il sistema include in particolare 44 unità MULTI V WATER IV (da 8 a 14 HP), 34a bassa temperatura per riscaldamento e raffrescamento con pannelli radianti a pavimento e 28 Hydro Kit ad alta temperatura per acqua calda sanitaria.è un’unità VRF con condensazione ad acqua, potente e compatto, progettato per l’installazione in edifici medio-grandi con spazi esterni ridotti. Permette un risparmio fino al 30% rispetto ai sistemi di climatizzazione basati su scambio termico aria-refrigerante. Offre, inoltre, elevata efficienza in tutte le condizioni operative e le sue prestazioni non sono influenzate dalle variazioni di temperatura e umidità esterna. L’installazione è completata dalle unitàche, abbinate ad un sistema VRF MULTI V, forniscono acqua calda sanitaria senza la necessità di installare una caldaia dedicata. Con sistemi di recupero di calore, il riscaldamento e il raffreddamento sono possibili simultaneamente anche durante l’estate. Il sistema produce, infatti, acqua calda sanitaria per i bagni recuperando il calore dalle unità interne che funzionano in modalità raffreddamento.“Siamo molto soddisfatti dell’impianto realizzato per l’Hapimag Resort Cavallino; grazie alle soluzioni installate siamo, infatti, riusciti ad andare incontro alle loro esigenze in termini di bassi consumi di energia ed elevato rendimento energetico. Inoltre grazie alla scelta dei MULTI V WATER è stato possibile inserire le macchine esterne all’interno dei locali tecnici con notevoli benefici anche dal punto di vista estetico”, ha dichiarato Gianluca Figini,