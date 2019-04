TECE tra innovazione e design a ISH 2019

19/04/2019 - Si è da poco conclusa a Francoforte l’ultima edizione di ISH, la più grande vetrina al mondo per il design innovativo nel bagno, il riscaldamento ad alta efficienza energetica e la tecnologia di climatizzazione e delle energie rinnovabili. La multinazionale tedesca TECE, in uno stand ricercato e di grande impatto, ha accolto negli oltre 400m2 un grande numero di ospiti, provenienti da più di 30 Paesi.Tra le novità presentate da TECE in occasione di ISH ha spiccato, la nuova placca di azionamento per il segmento dei servizi igienici pubblici, dal design puristico, ma con una struttura robusta (in soli 6mm di spessore) adatta anche agli utilizzi più intensivi. Una comprovata tecnologia a doppio scarico adatta a tutte le cassette universali TECE. TECEsolid è disponibile in versione manuale o elettronica - TECEfilo-Solid - con sensore ad infrarossi.L’Azienda tedesca ha introdotto, inoltre, l’innovativo modulo WC con risciacquo igienico integrato, che garantisce il non ristagno dell’acqua nel sistema sanitario, e dunque tutela dalla proliferazione di microbi, quali la legionella, grazie ad una tecnologia programmabile da remoto, tramite App per Smartphone, senza dover accedere direttamente alla cassetta igienica.Per rispondere alle esigenze di esclusività e personalizzazione del mercato, TECE ha ideato nuove finiture in PVD per la placca WC TECEsquare metallo e per il profilo doccia TECEdrainprofile , che si adattano perfettamente alle superfici proposte della rubinetteria di design. Il PVD rende le superfici metalliche più dure e conferisce loro un colore caratteristico. I colori disponibili sono Gold Optic, Red Gold e Black Chrome, nella versione spazzolato o lucido.Finalmente disponibile anche sul mercato italiano TECEone , il washlet confortevole, dal design lineare, con funzioni intuitive e senza elettronica, la proposta in grado di rivoluzionare l’idea del WC con doccino.A 2 settimane dalla chiusura di ISH, Angela Sarcinelli, responsabile Vendite e Marketing di TECE, ci racconta le sue impressioni: “Per noi è sempre motivo di grande soddisfazione quando i clienti italiani ci fanno visita a ISH, perché qui a Francoforte l’azienda si presenta davvero nella sua veste migliore. Siamo sicuri che queste novità, TECEone su tutte, daranno un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi”.