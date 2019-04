TENAX: un 2019 da protagonista

01/04/2019 - Tenax nel 2019 cambia le regole del mercato nel mondo del Garden&DIY. Il nuovo paradigma è quello dell’estetico e del bello che si sposa con qualità, performance e garanzia.Festeggiati con successo nel 2018 i 50 anni del prodotto Quadra in maglia 10x10, Tenax estende la garanzia del prodotto a ben 10 anni!Expertise produttiva cinquantennale, uso di polimeri e master colore e per i raggi UV di prima scelta permettono questa promessa di qualità assoluta che solo le RETI TENAX Made in Italy possono vantare.I 10 anni di garanzia sono estesi alla grande maggioranza delle reti in plastica Tenax che mantengono i loro eccezionali colori (il famoso “verde Tenax”, l’argento simil metallo, il trendy antracite solo per citarne alcuni) inalterati per lunghi anni.La forma regolare di maglie e cimose completano un’estetica veramente da prodotto PREMIUM di tutta la gamma Quadra e delle altre gamme di reti in plastica Tenax (Exagon, Mistral, Airy, Cuadrada tra le più note).Quadra raccoglie poi il successo della rete in altezza 1,5 metri che permette di proteggere cancelli e recinzioni con un prodotto “dal basso fino in alto” senza necessita di giunzioni per una resa estetica eccezionale. Per Quadra ha realizzato anche un breve filmato che dimostra come Quadra resista alla cosiddetta “prova dello strappo” che vede invece soccombere molte altre reti d’importazione presenti sul mercato.Provate Voi stessi!!DIVY 3D: Estetica&Design. Impatto Visivo. Stupore. Queste le parole alla base del concetto 3D: le siepi sintetiche Divy Tenax di ultima generazione.Prodotti con altissima verosimiglianza grazie all’effetto tridimensionale della foglia in HDPE che mantiene il colore a lungo (garanzia 5 anni per utilizzo outdoor) a differenza delle normali siepi in poliestere (foglia tipo “tessuto”). La foglia 3D in polietilene ad alta densità viene declinata su tre diversi supporti: il traliccio estensibile X-TENS (in salice o pvc, in ben 6 tipi diversi), su rete (DIVY 3D PLUS con lauro o fotinia) o su moduli in plastica componibili (DIVY 3D PANEL).Le PANEL sono presentate nel formato 0,5x1 metro con un pack trasparente di grande effetto che permettono di apprezzare le ben 7 diverse varietà di foglia della COLLEZIONE 2019 DIVY 3D PANEL di Tenax.Lo studio del massimo realismo della foglia è al centro del progetto di 3D PANEL che permette, grazie alla facilità di aggancio tra i diversi pannelli, di realizzare pareti, pensiline, ringhiere, terrazzi, bocche di lupo, tetti, aiuole di VERDE VERTICALE o ORIZZONTALE, INDOOR o OUTDOOR di grande effetto.Non vi resta che scegliere tra le 7 varietà di cui ben 3 di bosso (in assoluto tra le soluzioni di verde naturale decorativo più apprezzato, declinato qui in verde intenso, verde brillante e in un fantasioso e stupefacente color lilla), felce, edera, fotinia e nel SALTUS (sottobosco) che rappresenta un misto di ben 3 foglie diverse.Interior design, creatività, soluzioni architettoniche innovative…. Le DIVY 3D PANEL permettono di liberare la fantasia con decorazioni di grande impatto, facilità di installazione, lunghissima durata e soprattutto nessuna manutenzione!Vero che sembra vero? 8 anni di garanzia, soffici, di altissima verosimiglianza: le ragioni del successo di IRISH MATIRISH MAT lancia da quest’anno la versione entry level in altezza 20 mm. (18 di filo) che si affianca alle alto vendenti 25 mm. (23+2 di supporto) e al top di gamma da 42 mm. (40+2).IRISH MAT 20 è un prato a filo medio-corto che mantiene tutte le caratteristiche di verosimiglianza e di eccellenza della GAMMA IRISH TENAX. I prati Tenax Irish Mat sono realizzati solo con materiale vergine di prima qualità e metal free.Densi, con fili di diverso colore, molto resistenti allo strappo ed al calpestio anche intenso, sono particolarmente soffici ed hanno un aspetto lussureggiante dalla massima verosimiglianza.La particolare forma del filo di tipo “spine shape” e l'eccellente resilienza (la memoria di forma che mantiene i fili in posizione eretta) permettono di avere, oltre ad una grande sofficità al tatto, una visual sempre perfetta e una gestione del calore ottimale (il prato disperde maggiormente il calore e si scalda di meno) che li rende perfetti per bimbi ed animali domestici (parassiti ed insetti non vi trovano un habitat favorevole).I fili sintetici in HDPE e PP (il filo marroncino arricciato che conferisce densità e dà “l’effetto radice”) sono cuciti su un supporto drenante in lattice che contribuisce ad aumentarne la sofficità e che permette, grazie ai fori sul fondo, di smaltire facilmente l’acqua in eccesso (capacità drenante 60 litri per m² al minuto).Sempre verdissimi e resistenti, i prati sintetici IRISH MAT sono ideali per rinnovare una terrazza o un balcone. Possono essere la soluzione originale e di design per un verde in zone inattese come l’interno delle abitazioni, le pensiline, i tetti e le bocche di lupo.Possono essere declinati come originali tappeti per dehors o come passatoie, ma sono anche di impatto per ristoranti, hotel, parchi giochi, giardini e locali pubblici.Grazie alla loro resistenza al cloro risolvono il problema del prato a bordo piscina. Il prato sintetico è inoltre la soluzione perfetta per le lunghe estati senz’acqua che rischiano di compromettere il prato naturale seccandolo. I prati sintetici IRISH MAT hanno ben 8 anni di garanzia del colore in termini di resistenza ai raggi UV; una volta posato, il manto erboso sintetico rimarrà bello per lunghi anni senza dare problemi né richiedere fatica!TEXSTYLE: il vero e proprio fenomeno fashion nelle schermature di design. Un marchio di altissima qualità, fresco e innovativo che ha riscritto i canoni dello stile per i prodotti outdoor.Dopo il successo dei lanci nel 2018 di DOUBLE, una nuova texture d’impatto con effetto double face, dei due colori alto rotanti nero e verde di ALL BLACK e ALL GREEN, il 2019 è l’anno della texture tipo Privè nell’accattivante antracite scuro di Texstyle DARK.Perfetto da tagliare a misura senza sfilacciamenti, facile da installare con i suoi occhielli ogni 30 cm. tutti i prodotti Texstyle hanno una lunga durata e altissima resistenza a strappi e buchi che testimoniano la qualità premium di questa esclusiva linea Tenax.8 varietà tra colori e nuance, tutti con impatti estetici diversi così come diversi sono i gradi e gli effetti di schermatura e vedo non vedo.Testyle, per facilitare la valutazione anche di questo parametro di scelta, è presentato con foto con la schermatura dello stesso soggetto per poter apprezzare in modo ancora più preciso il risultato finale.Vi invitiamo però a vedere e toccare i campioni di Texstyle perché immagini e parole non hanno la resa che questa innovativa rete ha dal vivo!