Urmet presenta Alpha, la nuova linea di prodotti che rivoluziona il mondo delle pulsantiere modulari

19/04/2019 - Arriva sul mercatola nuova gamma di pulsantiere modulari progettata e prodotta da Urmet , azienda leader nella produzione di soluzioni per la sicurezza e la comunicazione dell’edificio. Eleganza, stile, innovazione e funzionalità si fondono in un oggetto unico sul mercato, con il quale il brand mira a scrivere una nuova pagina nella storia di questi prodotti, rivoluzionando il concetto di pulsantiera.Alpha è modulare,in versione audio, video e digitale, veloce da installare e semplice da programmare. Le finiture, in acciaio verniciato e metacrilato, sono studiate nei minimi dettagli, così anche la costruzione e l’accostamento tra i moduli che la compongono, per garantirecome acqua, polvere e possibili urti: Alpha haUna volta installata, la sua sporgenza dal muro è praticamente inesistente, aggiudicandosi il primato tra tutte le modulari presenti sul mercato:Il punto di forza di Alpha è la suain grado di soddisfare ogni esigenza di composizione perché permette di scegliere la configurazione più idonea alla singola necessità installativa. L’assemblaggio avviene mediante il semplice incastro dei moduli e non richiede alcun utensile, il collegamento tra le unità è reso ancora più rapido dai flat precablati forniti a corredo.Rapidità e semplicità caratterizzano anche la programmazione - altro plus del prodotto - grazie alla scelta tra due livelli:. Nel primo caso è possibile configurare Alpha intervenendo direttamente sul modulo audio/video, nell’avanzato la configurazione avviene mediante un collegamentoche non richiede software specifico né connessione a internet (è sufficiente disporre di un browser accessibile da pc, smartphone o tablet).Uno degli elementi distintivi di Alpha è l’alta qualità dell’audio e delle immagini assicurata, quest’ultima, da una(113° orizzontale, 92° verticale) che garantisce le massime prestazioni. La retroilluminazione della pulsantiera nelle ore notturne è regolata automaticamente da un sensore crepuscolare. Una serie di tre led consente di visualizzare lo stato dell’impianto: presenza chiamata in corso, presenza conversazione attiva, apriporta attivo/stato occupato.La versione digitale presenta un, consente di aprire la porta mediante un codice numerico e di gestire fino a 2 porte di ingresso (pedonale e carraia). L’interfaccia, intuitiva e facilmente accessibile, consente di individuare subito il nominativo desiderato selezionando categorie specifiche di utenti (per professione o per ordine alfabetico), in pochi e semplici tocchi.L’eleganza e lo stile ricercato sono i valori aggiunti di Alpha che grazie alla scelta dei materiali –(resistente ai raggi UVA) – fanno della pulsantiera non soltanto un prodotto funzionale ma anche bello da vedere e capace di dialogare in armonia con qualsiasi contesto. Progettata per durare nel tempo, Alpha offre infatti un elevato grado di resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, soprattutto all’acqua e alla polvere, ed è la prima pulsantiera sul mercato a poter vantare il