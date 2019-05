CAM2® annuncia l'ultima rivoluzionaria versione di BuildIT Construction 2019

22/05/2019 -la fonte più affidabile al mondo per la tecnologia di misurazione in 3D e soluzioni di imaging per applicazioni di metrologia e BIM/CIM, annuncia l'uscita dell'ultima(2019). BuildIT Construction è una soluzione software di verifica completa che velocizza i progetti e minimizza gli scarti offrendo ai professionisti del settore delle costruzioni un unico ecosistema software progettato per automatizzare facilmente diversi flussi di lavoro AQ/CQ.Gli ingegneri e i gestori di strutture possono verificare con certezza se le cisterne soddisfano le specifiche del progetto durante l'installazione iniziale o la ristrutturazione grazie al rapporto di analisi completo sulle cisterne incluso in BuildIT Construction 2019. Con i diversi strumenti appositamente sviluppati per calcolare le deformazioni delle cisterne, i proprietari e gli ispettori possono analizzare svariati tipi di cisterne orizzontali e verticali per determinare le deviazioni, calcolare i volumi reali e rilevare rapidamente i problemi critici in loco. La funzionalità di deformazione orizzontale e verticale fornisce l'analisi delle distorsioni dell'involucro e dell'inclinazione dei corpi rigidi per assicurare che le cisterne non si spostino o non si deformino al di fuori delle rispettive tolleranze. L'ispezione della griglia offre un livello di comprensione più profondo di queste deformazioni in una griglia di punti senza wrapping. Con il nuovo pacchetto per l'analisi delle cisterne, i proprietari e gli ispettori hanno ora a disposizione una soluzione completa per gestire numerose classificazioni di ispezioni di cisterne.BuildIT Construction 2019 fornisce ora una maggiore flessibilità nella preparazione dei dati dei proiettori laser. È possibile eseguire proiezioni sia statiche che dinamiche utilizzando le funzionalità di pianificazione dell'assemblaggio delle parti in officina o i risultati delle analisi nel cantiere. Con BuildIT Construction 2019, gli strumenti di verifica durante il processo (In-Process Verification) consentono agli utenti di verificare la presenza o l'assenza di un oggetto utilizzando le funzionalità di imaging di Tracer. Sono stati sviluppati tre metodi di verifica: verifica delle immagini, verifica dei punti e verifica dei bordi. Questi metodi mostrano, rispettivamente, le differenze tra una scansione 2D e una scansione di riferimento, la distanza tra un’entità (angolo o foro) e la relativa posizione nel modello CAD, nonché la percentuale di bordi di una superficie CAD rilevati durante la scansione.I diversi miglioramenti apportati alla funzione di importazione di scansioni di CAM2 Focus velocizzano notevolmente la preparazione iniziale dei dati. Le sfere e le scacchiere dell'ecosistema Traceable Constructiondi CAM2 possono ora essere automaticamente estratte durante o dopo l'importazione, offrendo una riduzione dei tempi di preparazione dei dati senza precedenti. Grazie alla semplificazione del flusso di lavoro dei dati, le attività di analisi e convalida tracciabile in loco sono state ulteriormente ottimizzate.BuildIT Construction 2019 offre diversi miglioramenti del flusso di lavoro, che contribuiscono ad ottimizzare l'efficienza dell'intero processo di AQ/CQ. I clienti possono creare rapporti personalizzabili con pratiche funzioni di gestione delle informazioni per visualizzare in modo più preciso i dati importanti estratti dall'analisi. Altri miglioramenti includono:Fino al 70% di riduzione delle dimensioni dei file per l'analisi e la creazione di rapportiMaggiore velocità dei rendering delle nuvole di punti di grandi dimensioni, grazie ai calcoli ottimizzati per il rendering nel cloudLa topografia generata supporta ora l’esportazione automatica dei posizionamenti delle altezze corretti con etichette di testo in formato *.dxf.Maggiore fedeltà dei dati all'interno dei rapporti che consente di ottenere più dettagli nelle istantanee delle immaginiCreazione di rapporti migliorata mediante l'utilizzo di immagini come annotazioniInterazione con gli oggetti durante l'allineamento manuale con i nuovi manipolatoriPossibilità di nascondere i dati con una casella di ritaglio che permette di creare visualizzazioni in modo più semplice