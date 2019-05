Kopron realizza un centro sportivo da Serie A per S.P.A.L. Ferrara

24/05/2019 - A Ferrara sorge il rinnovato centro sportivo “GB Fabbri”, sede della società sportiva S.P.A.L., interamente progettato e realizzato da KOPRON La sinergia tra le divisioniha portato alla realizzazione di unadi circa 1.000 mq, costruita al posto di un precedente campo d’allenamento sintetico. La nuova struttura ha creato un ambiente completamente dedicato alla squadra di Serie A dove si trovano palestra con attrezzi e corpo libero, piscina per recupero infortunati, sale riunioni e magazzino.A conclusione di questa prima realizzazione, la palla è passata alla divisione Engineering specializzata nelle costruzioni chiavi in mano “build to suit”, ovvero, “su misura”.Un abile gioco di squadra tra ingegneri, Project Manager e professionisti del settore, ha permesso lacon strutture in acciaio e pannelli sandwich coibentati.Questa struttura, concepita secondo elevati standard di efficienza energetica, si caratterizza per un significativo grado di isolamento termo-acustico, non solo per esigenze normative, ma anche per garantire agli atleti una sensazione di confort e piacevole vivibilità degli spazi.Kopron Engineering è specializzata nella realizzazione "chiavi in mano" di immobili sportivi d'eccellenza. Nel corso degli anni diverse squadre di calcio e sport vari si sono rivolte a Kopron per ammodernare e costruire centri sportivi.“Il punto di partenza di un General Contractor” afferma, “è sempre la destinazione d’uso dell’immobile che si deve costruire. In questo caso, la sfida più grande è stata la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, visto lo spazio ridotto a disposizione ed i vincoli urbanistici. Gli spogliatoi sono stati studiati per accogliere dei grandi professionisti del mondo del calcio. Tutto è stato analizzato nel minimo dettaglio: dagli impianti, dimensionati ad hoc per la squadra e le sue esigenze, a tutte le finiture interne, dove anche la scelta della piastrella ha avuto la sua importanza. Nel nostro modo di lavorare la funzionalità degli spazi non può prescindere dalla qualità estetica dell’immobile finito”.La scelta di far entrare in campo un General Contractor è stata vincente per il rispetto dei tempi e dei costi che non si sono discostati da quanto pattuito contrattualmente.Secondo., “Poter contare sulla presenza costante di Kopron Engineering come unico interlocutore, ha sicuramente semplificato l’iter di costruzione con un notevole vantaggio legato ad una riduzione minima dei disagi derivanti dalla necessità dei giocatori di avere un impianto funzionante prima dell’inizio del campionato. Avere un’unica interfaccia, che abbia capito sin dall’inizio i nostri reali bisogni, ha semplificato molto il nostro lavoro”Anche i calciatori sembrano essere soddisfatti del rimodernamento del centro.e novità assoluta di questa stagione, afferma: “Io qui sto bene e il mio obiettivo è quello di portare la Spal ad alto livello. Anche perché qui ci sono le condizioni ideali per fare calcio, la Spal è un’isola felice. Ora abbiamo anche una nuova e splendida struttura, lo stadio “Paolo Mazza” ammodernato, un centro sportivo all’altezza della Serie A… La Spal, insomma, ha un bel futuro garantito”.Il rinnovato centro sportivo “GB Fabbri” S.P.A.L. a Ferrara è, dunque, il risultato di uno studio condotto da un team specializzato che, grazie ad un know how consolidato ed esperienza nel settore, ha saputo coniugare flessibilità e personalizzazione, tramutando le necessità e le richieste del cliente in prestazioni tecniche dell’immobile, senza mai perdere di vista i tempi, i costi e la qualità dell’opera.