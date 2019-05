LINK industries a Lamiera e GNS10

03/05/2019 - Il primo appuntamento dedicato alle tecnologie per la deformazione della lamiera e l’unica fiera di comparto in Italia è Lamiera: dal 15 al 18 Maggio, a fiera Milano di Rho.espongono grandi e piccoli costruttori, imprese specializzate nella produzione di impianti complessi e sistemi automatizzati ma anche aziende focalizzate sulla realizzazione di macchine singole e tecnologie per la fabbrica tradizionale. Intorno al mondo del taglio laser, rappresentato in modo completo ed esaustivo, vi è un’ampia offerta di tecnologia per la saldatura e il trattamento delle superfici. Alla ricca e variegata offerta di presse si affiancano stampi, macchine e utensili, attrezzi per la carpenteria metallica e sistemi fasteners.LAMIERA è il luogo giusto per tutti gli operatori del settore: per chi vuole investire in grandi impianti ma anche per chi ha necessità di rinnovare o ampliare la propria officina scegliendo la macchina più adatta alla propria esigenza. Con una scelta così ampia LAMIERA è realmente il luogo dove le idee prendono forma, parafrasando lo slogan scelto per l’edizione 2019.A seguire, da giovedì 30 Maggio, presso il Centro Congressi, Marina Porto Antico Genova, le Giornate Nazionali di Saldatura Edizione 10 fino a venerdì 31 Maggio: un importante evento organizzato dall’Istituto Italiano della saldatura.è la principale manifestazione tecnico - scientifica in Italia nel suo settore e tra le più rilevanti a livello internazionale, è l’evento di riferimento per progettisti, coordinatori ed Ispettori di saldatura, tecnici ed utilizzatori di impianti e strutture saldate, responsabili di produzione, ricercatori ed esperti, cui offre un significativo momento di aggiornamento professionale. Dal pomeriggio di giovedì 30 Maggio si terranno sei workshop, corsi tenuti da docenti del Gruppo IIS, presentazioni tecnico–commerciali curate dagli Sponsor dell’evento e molto altro ancora.Se la saldatura è la tua passione, gli appuntamenti a cui non puoi mancare sono Lamiera e GNS10: Link sarà presente ad entrambe le manifestazioni per incontrare e confrontarsi con chi come noi “is born to weld”!