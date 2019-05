SUNNY TRIPOWER CORE1 al sevizio dell’industria medicale

2

03/05/2019 - Riduzione dei costi e produzione di energia pulita sono gli obiettivi raggiunti grazie all’, il primo inverter di stringa "free standing" al mondo di SMA, che consente rapidità di installazione e integrazione in rete.L’impianto, operativo dapresso lo stabilimento di Adriamed di Tocco di Casauria (PE), è costituito da 373 moduli Viessmann Vitovolt 300 e 2 inverter da 50kW SMA SUNNY TRIPOWER CORE1, ed è funzionale adell’intero stabilimento produttivo.Grazie alla potenza di 100 kWac, l’impianto produce energia pulita per i 500 mq di spazi a contaminazione controllata dell’azienda, utilizzata per le esigenze di processo sotto forma di energia elettrica, per raffrescare gli ambienti d’estate e come acqua calda. L’impianto garantisce, così, un, pari a un, e consente una riduzione delle emissioni di COpari a“Grazie a prestazioni ai massimi livelli e una metodologia d’installazione innovativa, gli inverter SUNNY TRIPOWER CORE1 consentono la riduzione sia dei tempi di messa in opera (sia del costo operativo totale. Rappresentano la soluzione ideale per gli stabilimenti con spazi interni ridotti, come quello di Adriamed, poiché vengono installati direttamente sul tetto senza interferire con il nucleo dello stabilimento - dichiara, la società che ha installato l’impianto - “ SMA è una realtà riconosciuta come leader di mercato non solo dagli addetti ma anche da molti nostri clienti, che richiedono direttamente i loro prodotti”.L’impianto viene costantemente monitorato, attraverso una comunicazione Wi-Fi integrata negli inverter, che forniscono al portale SMA tutti i dati e i parametri in real time, a livello aggregato e in termini di energia.