Sblocca Cantieri, il Mit propone Fondo salva opere e imprese

09/05/2019 - Emendamenti mirati, finalizzati a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare le piccole e medie imprese del comparto dell’edilizia. Puntano a questi obiettivi le proposte avanzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per migliorare lo Sblocca Cantieri, ora in fase di conversione in legge.

Fondo ‘Salva Cantieri’

Tutela su chi firma gare e contratti

Cause di esclusione dalle gare

Mose e laguna di Venezia

Il Mit ha rilevato che l’apertura di procedure di concordato a carico delle imprese di maggiori dimensioni ha implicato problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di subfornitori e subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche.Per questo propone l’introduzione di un meccanismo generale di salvaguardia con un fondo “salva-cantieri”, che consentirà di anticipare una gran parte dei crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi di impresa. Il Fondo verrebbe alimentato conda parte del soggetto che si aggiudica l'appalto.Uno dei motivi che rallenta la conclusione delle opere,, è la normativa sulla, che spesso blocca l’attività dei pubblici funzionari. Un emendamento del Mit propone, per i lavori sopra i 150 mila euro, la possibilità di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti e di godere del regime di esclusione della colpa grave. In questo modo, secondo il Mit, si conciliano le esigenze di legalità dell’azione amministrativa con una maggiore speditezza nello svolgimento degli appalti e nell’adozione dei contratti.Per venire incontro a quanti hanno criticato la norma dello Sblocca Cantieri, che consente l’esclusione da una gara d’appalto anche se le violazioni gravi agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non siano state ancora definitivamente accertate, un emendamento del Mit aggiunge “purchè contenute in atti amministrativi esecutivi”.L’emendamento consente inoltre ilin caso di inadempimento da parte dell'appaltatore principale anche quando sia stata aperta a suo carico una procedura concorsuale, senza necessità di autorizzazione del Tribunale.Per salvaguardare l’equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna, il Mit ha presentato un emendamento che prevede la nomina di un commissario straordinario per il completamento, collaudo e avviamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (Sistema Mo.S.E.).L’emendamento prevede inoltre la costituzione di un’apposita struttura pubblica, con partecipazione e capitale sociale di Mef, Mit, Mipaaft, Mibac, Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e locale Autorità di sistema portuale, che dovrà coordinare l’esecuzione e l’affidamento delle attività di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E.Per la tutela della laguna, il Mit intende adottare un decreto per accelerare la ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e l’avvio dei lavori.