La Sicilia approva la legge per la semplificazione amministrativa

Governo Regionale: ‘omaggio ai cittadini stanchi ed esasperati’

17/05/2019 - Semplificazione della Scia, tempi contingentati per le conferenze di servizi, diritto degli interessati ad intervenire personalmente in un procedimento amministrativo, responsabilità del funzionario ‘ritardatario e sanzioni per il burocrate inadempiente.Sono alcune delle novità contenute nella legge sulla semplificazione amministrativa , approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana.Le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge - spiega una nota della Regione - consistono nell’adozione di molteplici strumenti volti a semplificare la vita di cittadini e imprese, migliorando il rapporto con la Pubblica amministrazione.Fra questi: ilche prevede, in numerosissimi casi, il rilascio automatico dell’autorizzazione nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci entro 60 giorni; la semplificazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (); la disciplina del sistema delle, che istituisce tempi contingentati per giungere alla decisione, la risposta motivata e la possibilità di un eventuale pronunciamento della giunta di Governo qualora tale decisione non arrivasse nei tempi stabiliti.Si introduce, inoltre, il diritto degli interessati a poteramministrativo lasciando traccia di tale intervento nel fascicolo istruttorio. Vengono inoltre ribadite le responsabilità dirigenziali e disciplinari, introdotte la, le sanzioni nei confronti del burocrate inadempiente e la disciplina del, modulato per gradi e per tipologia di conflitto, che fa sorgere in capo al funzionario amministrativo l’obbligo di dichiarare la propria posizione e, eventualmente, di astenersi dal compiere azioni.È attualmente in corso - aggiunge la nota - laper rilevarne criticità, fare emergere duplicazioni, reingegnerizzare e digitalizzare i processi.Per l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, “la Sicilia diventa oggi una delle punte avanzate della semplificazione amministrativa italiana. Con questa legge avremo un’amministrazione che sa decidere, lo fa per tempo ed è responsabile delle sue decisioni. Insomma,. La riforma dell’amministrazione, la semplificazione è uno degli obiettivi programmatici del Governo perché spesso la burocrazia uccide l’attività d’impresa e la vita dei cittadini. Stop alla burocrazia lumaca, quindi, grazie la disciplina del silenzio-assenso, che diventa il metodo per i vari uffici chiamati a dare risposte entro 60 giorni”.“Abbiamo compiuto - aggiunge l’assessore alla Funzione Pubblica, Bernardette Grasso - un, con una riforma che porta numerosi benefici per cittadini, imprenditori e per tutto il sistema economico dell’Isola, ponendoci finalmente al pari delle altre amministrazioni. Ciò è stato fatto riscrivendo le disposizioni già contenute nella LR 10/1991 e inglobando in un unico testo le innovazioni intervenute negli anni”.“La stagione delle riforme - dichiara il- si apre con l’approvazione di una legge governativa che punta a snellire le procedure burocratiche nella Pubblica amministrazione. È un omaggio ai cittadini stanchi ed esasperati di attendere i lacci e i cavilli di certa burocrazia. Mi fa piacere che tutto il Parlamento abbia, con responsabilità, condiviso questo obiettivo prioritario”.