L’edilizia del futuro non va prevista ma costruita

09/05/2019 - L’edilizia del futuro non può essere prevista come se fosse qualcosa di esterno alla nostra volontà ma va costruita con azioni presenti che vadano verso una direzione precisa. Questo il senso dell’intervento di, vicepresidente dell’Associazione futuristi italiani, intervenuto ieri alla tappa di Padova diPer Millevoi oggi la creatività è un satellite che ruota intorno alle informazioni e ai dati; di conseguenza, anche i bravi progettisti devonopartendo dai dati in loro possesso sulle costruzioni per risolvere bisogni che sì concretizzeranno in futuro.Nel fare questo, i progettisti devono ricordare che. Ad esempio, ha evidenziato come nel passato fosse possibile essere ‘soli’ nel processo edile mentre oggi, e soprattutto nel futuro, per vincere la battaglia del successo bisognerà che l’io diventi ‘noi’ facendo rete con tutti gli altri attori della filiera.Un luogo dove creare connessioni tra gli attori edili è, il Forum Italiano delle Costruzioni, nel quale ingegneri, architetti, geometri, costruttori, PA e imprese possono ‘giocare insieme’ in un vero lavoro di squadra, ispirandosi alle esperienze di ‘chi è già ripartito’.L’importanza di fare rete è stata evidenziata anche da, responsabile area economia&territorio di Smart Land, che ha fatto riflettere su come sia cambiato il mondo produttivo rispetto al passato: mentre prima tutti erano contro tutti “giocando a Monopoli” dove con le stesse regole “vinceva” quello che costruiva di più e si arricchiva di più, “oggi giochiamo a risiko” e ognuno è uno stratega con un obiettivo diverso (riqualificare, demolire, gestire ecc) e per raggiungerlo è fondamentale unire le forze.Per far riprendere il mercato delle costruzioni, ha suggerito di imparare aa ciò che si costruisce o si riqualifica. Non è più sufficiente basare il ritorno economico sul metro cubo; oggi occorre creare un servizio assieme a ciò che si costruisce. Ha fatto esempi concreti analizzando lache incentiva la demolizione di un edificio in disuso in aree periferiche e la sua ricostruzione (anche con premialità volumetriche) in una zona già urbanizzata.Per rendere più veloci ed efficienti questi processi è necessario entrare nell’ottica BIM, come ha ben spiegato, professore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova. Il BIM permette di aggiungere valore alle costruzioni perché si estraggono dati e informazioni che serviranno durante l’intera vita dell’edificio.L’importanza di investire nel futuro è stata illustrata da, Responsabile Didattico del percorso formativo Costruire in Qualità, che ha promosso una metodologia per rendere lineari i rapporti tra tutti gli attori del cantiere.Emanuele Piatti diha mostrato alcuni progetti nei quali è stato possibile rendere più efficiente la gestione del cantiere grazie al servizio integrato che l’azienda offre e alle gru altamente innovative. Ad esempio, l’azienda ha portato all’Arena di Verona una gru automaticamente smontabile che non rovina la vista durante gli spettacoli.Hanno chiuso il pomeriggio Edoardo Zamuner di, che ha illustrato il sistema Aquapanel e le diverse referenze che dimostrano il guadagno in termini di superficie (stessa trasmittanza con minore spessore), di tempi di posa, di prestazioni e le minori emissioni di CO2, ed Elena Stoppioni, Presidente di, che ha illustrato le interconnessioni tra i progettisti e la sostenibilità, e l’importanza di una certificazione ‘green’ non solo dell’opera edilizia finita ma anche del cantiere in tutte le sue fasi.La decima edizione di Edilportale Tour si arricchisce della prestigiosa, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Edilportale Tour 2019 è stato infatti scelto come piattaforma di avvicinamento alla seconda edizione di, che ha debuttato con successo nel novembre 2018.Edilportale Tour è un’iniziativa diin collaborazione conCon la partecipazione di:Nelle 20 tappe di Edilportale Tour 2019 puoi incontrare le aziende con la formulaper esporre le tue problematiche di progetto e ricevere una consulenza tecnica gratuita.La partecipazione a Edilportale Tour 2019 dà diritto a crediti formativi professionali (CFP) perPartner:Sito ufficiale: http://tour.edilportale.com/