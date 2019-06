Dighe e invasi, al via il piano da 260 milioni di euro

Dighe e invasi, gli interventi finanziati

17/06/2019 - È stato registrato dalla Corte dei conti il Dpcm di adozione del primo stralcio del Piano Nazionale Invasi, finanziato dalla Legge di Bilancio 2019 con 1 miliardo di euro complessivo. Il provvedimento consentirà di realizzare 57 interventi per una spesa di 260 milioni di euro.Tra i lavori finanziati, si segnalano: il rifacimento dell’acquedotto didanneggiato dal terremoto del 2016 (27 milioni di euro), la barriera antisale dell’(20 milioni di euro), lavori per il risanamento delle acque contaminate da PFAS in(9 milioni di euro), la messa in sicurezza del sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di(5 milioni di euro), numerosi interventi di messa in sicurezza di impianti irrigui in Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Basilicata.Tra le dighe e traverse, ci sono: il finanziamento aggiuntivo per i lavori della diga di Baganza a protezione di, la messa in sicurezza del Lago d’Idro in, la manutenzione straordinaria della diga Le Grazie nelle, la derivazione della diga di Badana in, i lavori di completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis in, l’adduttore di Ponte Liscione inIl, ricordiamo, è stato adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di concerto con i Ministri dell’Ambiente, dei Beni Culturali, delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Economia e delle Finanze,Il Dpcm sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto, per avviare celermente le opere, ilil Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato tutti i soggetti attuatori per una riunione sulle modalità attuative degli interventi e sui relativi cronoprogrammi di spesa.