Anche le cantine scelgono il verde pensile e le membrane Derbigum

07/06/2019 - Tetti verdi che si integrano perfettamente all’ambiente circostante, oltre ad aiutare a contrastare il riscaldamento globale. Accade in un numero crescente di aziende vinicole italiane, che scelgono il verde pensile per necessità paesaggistiche, per ottimizzare gli spazi o per aumentare la propria eco-sostenibilità ed efficienza energetica. Tuttavia, a favorire la diffusione dei tetti verdi è anche il perfetto mantenimento delle basse temperature, ideali per conservare al meglio il vino e l’uva, e per ottenere all’interno delle barricaie un’atmosfera protetta e costante, senza dover investire in costosi impianti di raffrescamento.Ci sono meravigliose aree d’Italia, come la, dove le cantine sono annesse ai vitigni, ed è soprattutto in queste zone che si decide di installare il tetto verde. Questo, in primis, per l’indubbio valore estetico della soluzione, che ha il vantaggio di inserirsi con armonia e discrezione nel paesaggio, senza alterarlo. In questo contesto,. È il casodella, situate in provincia di Siena,Entrambe le cantine vinicole hanno scelto di realizzare i propri giardini pensili utilizzando come stratigrafia impermeabile, i prodotti sintetici Derbigum con garanzie di qualità e durata superiori alla media. Grazie alla loro formulazione specifica, i mantisono dotati non solo di una flessibilità durevole, ma soprattutto di una qualità della saldatura eccezionale nel tempo. Affermazione controllata e confermata da diversi studi indipendenti sulla durabilità, tra cui quello del 2009 di MPA Braunschwelg (Germania), condotto sui tetti con un’età di 36 anni, a dimostrazione del prolungato ciclo di vita. Per realizzare questo tipo di coperture sono indicate anche le membrane, anch’esse resistenti all’azione delle radici.La nuova cantina, costruita a fianco della storica sede, nel versante sud di Montalcino, costituisce oggi il nucleo produttivo del pregiato. La naturale collocazione dell’edificio, che sorge sul fianco degradante della collina, ha consentito di ottenere, oltre a una zona di “conferimento e pigiatura uve”, di un tetto da cui godere da una visuale privilegiata il panorama della splendida campagna. I nuovi spazi sono utilizzati dalla Proprietà anche come giardino privato, in cui accogliere i clienti durante eventi e degustazioni.Perfetta conciliazione con il territorio anche per la nuova cantina, situata in area prominente rispetto al versante orientale della vallata senese, all’interno dei propri vigneti dai quali ha origine il famosissimo. Gli spazi verdi ottenuti ai piani inferiori funzionano da bastioni, inclinati come la naturale pendenza della collina a protezione della parte superiore emergente dell’edificio.Progetti importantissimi per, che grazie alla propria esperienza ha contribuito a trovare la soluzione più adeguata per la riuscita della commesse, dimostrando ancora una volta di riservare un’attenzione particolare all’ambiente, alla sostenibilità e alle concrete necessità delle cantine vinicole, avvicinandosi al profondo legame che le unisce alla terra e alla tradizione.