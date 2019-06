BigMat, eventi e anniversari dal Lazio alla Sicilia

Tutto esaurito al Bema Summer Expo di Belpasso (CT)

2

I 40 anni di BigMat Spiridigliozzi

24/06/2019 - Grandi eventi e festeggiamenti per BigMat : a maggio BigMat Bema di Belpasso (CT) ha organizzato Bema Summer Expo 2019 mentre a Villanova di Guidonia (RM) BigMat Spiridigliozzi ha festeggiato 40 anni di attività.«La terza edizione di Bema Summer Expo è andata oltre ogni nostra possibile aspettativa – commenta entusiasta Salvatore Belfiore, titolare di BigMat Bema –, siamo molto contenti dei risultati registrati nei due giorni in termini di volume di affari ma ancora più importante siamo oltremodo soddisfatti di essere riusciti a creare un evento apprezzato dal pubblico e un’occasione di incontro tra aziende, professionisti e privati che hanno potuto così vedere e toccare con mano i prodotti e scoprire come possiamo supportarli nei progetti di ristrutturazione e di costruzione».Successo strepitoso con oltre 1.200 presenze, più di 50 famiglie, oltredi vino e prosecco,Durante la due giorni, del 10 e 11 maggio, organizzata da BigMat Bema, il Punto Vendita di Belpasso (CT) si è trasformato in un luogo di incontro per i migliori produttori di materiali edili, per gli operatori del settore e – da quest’anno – anche per i privati che hanno potuto ammirare i trend e le novità nel campo delle ristrutturazioni o incontrare i professionisti del territorio per chiedere una consulenza.Sono state oltre 40 le aziende coinvolte – tra cui grandi marchi come Airbeton, Bosch, Celenit, Daliform, Geal, Gruppo Poron, Imer, Isolmant, Kapriol, Kerakoll, Leca, Montolit, Monier, Novellini, Profilitec, Scrigno, Sika, Spektra, Tyrolit, Ursa e Velux – che hanno proposto le ultime innovazioni prodotto, dal cartongesso alle finiture d’interno, dall’arredobagno all’isolamento termico/acustico e molto altro, insieme a promozioni e offerte commerciali dedicate.Professionisti, artigiani, pittori, tecnici e progettisti, imprese edili e privati hanno ricevuto documentazione tecnica presso gli stand e hanno assistito a dimostrazioni live di posa o ancora hanno richiesto una consulenza su problematiche specifiche come è accaduto, ad esempio, nell’area HO dove i tecnici hanno fornito consigli sugli interventi di impermeabilizzazione.«Tutti i fornitori ci hanno segnalato ottimi risultati sia di richieste di preventivo sia di ordini – prosegue Belfiore – e siamo lieti di vedere che la collaborazione con i nostri partner si sta sviluppando nella giusta direzione per poter affrontare al meglio il mercato».Bema Summer Expo 2019 è sempre però anche sinonimo di divertimento, in perfetto spirito e gusto siciliano: molto apprezzate le degustazioni di vino di 10 cantine siciliane e l’eccellente street food“Piatto forte” di quest’edizione è stato, inoltre, lo show cooking con Valeria Raciti – vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia e siciliana DOC che ha deliziato i presenti con una delle sue creazioni culinarie.Ogni partecipante è stato inoltre omaggiato di un regalo offerto da BigMat Bema e dai partner dell’evento: strumentazione tecnica per i professionisti ma anche gadget tecnologici, per il tempo libero o lo sport in famiglia, come spiega Salvatore Belfiore: «Abbiamo consegnato un regalo a tutti, perché ci teniamo che sia un momento amichevole e di divertimento oltre che di business. Bema Summer Expo è l’occasione per consolidare i rapporti con i clienti che da anni ci affidano i loro progetti; per avvicinarci ancora di più a chi, da quasi 25 anni ormai, ci dà fiducia riconoscendo in BigMat Bema un punto di riferimento per chi costruisce e ristruttura, e per conoscere chi ancora sta cercando un partner a cui affidare uno dei beni più preziosi: la propria casa».Una storia che attraversa due generazioni grazie al costante impegno, alla passione e all’intraprendenza che la famiglia Spiridigliozzi ha messo nell’attività del commercio edile, che affonda le radici nel 1979. L’azienda creata da Giovanni Spiridigliozzi, nata prima come fabbrica di solai, si è ampliata nel tempo entrando a far parte del Gruppo BigMat nel 2009 e diventando protagonista nel settore delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia, nella zona di Guidonia e nell'hinterland romano.Così, per festeggiare questo importante traguardo24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutta la famiglia Spiridigliozzi ha aperto le porte del Punto Vendita in via della Campanella, 4 a Villanova di Guidonia per un open day per privati, professionisti, architetti, imprese e artigiani.Durante la giornata è stato possibile visitare il negozio e scoprire 20 aziende partner, tra cui Atlas Concorde, Colmef, DeWalt, Eclisse, Saint-Gobain Gyproc, Index, Kerakoll, Montolit, Mapei, Oikos, Progress Profiles, Spektra, Terreal e Saint-Gobain Weber, che nei loro stand hanno presentato le ultime novità per costruire e ristrutturare casa. Su tutti gli acquisti effettuati durante l’evento è stato applicato il 10% di sconto e la promozione è rimasta attiva per tutta la settimana (dal 20 al 25 maggio) con uno sconto del 5% a chi ha effettuato un acquisto in Punto Vendita.«Siamo contenti della buona affluenza del pubblico al nostro evento – racconta Roberta Spiridigliozzi –, architetti, progettisti e clienti hanno molto apprezzato le dimostrazioni di posa dei prodotti, le novità per l’arredobagno, rivestimenti e finiture d’interni, le pitture, l’isolamento e l’impermeabilizzazione, bricolage e molto altro». E per rendere ancora più “sfizioso” l’evento BigMat Spiridigliozzi ha organizzato uno show cooking e degustazioni di pizze appena sfornate, divertimento con gadget e altre sorprese in un clima di allegria e familiarità.«È un traguardo molto importante e ne siamo orgogliosi – continua Roberta Spiridigliozzi –, per questo abbiamo voluto festeggiare insieme a chi ci ha accordato la sua fiducia in questi anni. Un evento per ringraziare la clientela che da ben 40 anni ci segue e ci dà fiducia, per fidelizzare il cliente ma anche aprire le nostre porte a chi ha bisogno di una consulenza professionale e a 360 gradi, attenta ai nuovi materiali e alle nuove tecnologie».Qualità, tecnologia, sicurezza, personale esperto e qualificato, hanno reso BigMat Spiridigliozzi una realtà polivalente sempre in crescita, tanto che nel 2015 il Punto Vendita è stato rinnovato con un’importante restyling e un nuovo showroom d’interni HABIMAT, dedicandosi così ai clienti privati e al campo della ristrutturazione come sottolinea la titolare Roberta: «Abbiamo affrontato i cambiamenti del mercato innovandoci e impegnandoci per essere sempre al passo con i tempi e i trend del mercato ma anche con le esigenze dei nostri clienti, per questo ci siamo orientati anche sui privati e i piccoli artigiani per i quali abbiamo creato angoli tematici come lo spazio per l’idraulica o il colore».Attenzione ai dettagli e grande passione per il proprio lavoro, sono i punti cardine di BigMat Spiridigliozzi che con le sue 40 candeline raggiunge un traguardo notevole senza però fermarsi.