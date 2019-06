Capannoni in pvc Kopron per ampliare la logistica di Collini a Lecco

10/06/2019 - Cinquecento metri quadri diper Collini, azienda leader in Europa nel trattamento delle superfici metalliche e materie plastiche. Collini, si affida a Kopron perQuando ihanno la necessità di migliorare la logistica e incrementare gli spazi chiamano i tecnici kopron. Per questo, Maurizio Colombo tecnico commerciale Kopron di zona, ha risposto sin da subito con un sopralluogo e una soluzione tecnica disegnata per migliorare i flussi logistici.L’azienda Collini, situata a Civate in provincia di Lecco, aveva uno stabilimento lavorativo con un piazzale vicino non sfruttato. L’idea è nata dal dialogo tra il tecnico kopron e in direttore di stabilimento. Per utilizzare il piazzale adiacente allo stabilimento è stata individuata una soluzione kopron, un nuovo capannone in pvc a copertura dell’area. E’ nato così nuovo spazio utilizzabile, grazie all’installazione di un capannone in acciaio e telo pvc di 20 mt.x20 mt e alto 4.5 mt. Questa copertura amplia lo spazio logistico al coperto. Oltre allo stock di materiale, i camion possono trasportare riparati dalle condizioni climatiche.Per ampliare ulteriore spazio nelle vicinanze dello stabile Collini è stato sfruttato anche un altro piazzale. E’ stato installato anche un capannone in telo pvc monopendenza delle seguenti dimensioni 8 mt. X 9 mt. e alto 4.5 mt.I capannoni Kopron quando vengono installati lateralmente agli stabili aiutano ad ampliare gli spazi a disposizione creando continuità. Affiancati agli immobili di proprietà sporgono verso il piazzale o il confine di proprietà. La loro peculiare caratteristica è di andare a coprire aree marginali, rendendole perfettamente agibili e sfruttabili come stoccaggio delle merci.Il Direttore Generale di stabilimento Philipp Ebner, ha rilasciato un’intervista spiegando il perché si è trovato bene con Kopron:“Siamo un’importante realtà leader in Europa nel trattamento e rivestimento delle superfici di metalli e materie plastiche. Abbiamo voluto Kopron per individuare la soluzione logistica ideale. Il nostro tecnico e i professionisti Kopron sono stati i fattori determinanti nello scegliere Kopron..”La sede Collini di Civate realizza trattamenti anticorrosione per situazioni di sollecitazione medio-alta e rivestimenti galvanici per scopi decorativi. Tre impianti a rotobarile completamente automatici realizzano il trattamento su larga scala delle superfici di materiali complessi.Maurizio Colombo, tecnico commerciale Kopron, è soddisfatto e ritiene che il merito del lavoro ben riuscito sia da attribuire ad entrambe le parti. Infatti, sostiene: “La collaborazione con il Cliente è stata fondamentale per arrivare al successo dell’opera. Abbiamo condiviso e proposto la soluzione tecnica vincente per soddisfare le loro necessità.”Kopron impiega, provenienti da unacon qualità garantita, dandone la completafinita, garantita 10 anni,e il rilascio della DOP* (Dichiarazione di prestazione).Ilrigorosamente scelto per le strutture, garantisce la miglior protezione dell’acciaio agli agenti atmosferici. Kopron produce e installa capannoni PVC in Lombardia e tutta Italia, da ben 37 anni. Kopron è ad oggi una realtà internazionale che conserva ancora quelle caratteristiche tipiche delle aziende Italiane, familiarmente attente al cliente e spinte al miglioramento del prodotto e alla diversificazione delle soluzioni. Infatti, la consulenza mirata dello Staff Kopron, consente di ottenere sempre la soluzione ideale e su misura per ogni tipologia di business. Le tendostrutture industriali Kopron sono state apprezzate negli anni perché versatili, installabili rapidamente, economiche, con la massima garanzia di sicurezza.