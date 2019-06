Con Rockfon Blanka Activity, comfort acustico e sicurezza nelle scuole italiane

10/06/2019 - Nel biennio dedicato all’edilizia scolastica in Italia, Rockfon con i sistemi di controsoffitti acustici modulari ispezionabili, è una scelta di riferimento per il settore. Continua infatti il programma di interventi dell’azienda nelle scuole italiane con l’installazione diDopo la Scuola Secondaria I grado ‘V. Catullo’ di Verona, è la volta del A con pannelli in lana di roccia RockfonÒ Blanka Activity, a garanzia di benessere acustico e sicurezza dallo sfondellamento dei solai.Per migliorare la condizione acustica è fondamentale progettare aule ed ambienti utilizzando prodotti che permettono di assorbire e controllare il rumore; in Italia è inoltre necessario rinnovare garantendo protezione dal fuoco e sicurezza. Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto crolli di soffitti all’interno di strutture didattiche, dovuti al distacco di porzioni di laterizi e intonaco, Dirigenti Scolastici e Amministrazioni sono sempre più attenti al tema sicurezza. Le cause principali dei cedimenti (sfondellamento dell’intradosso dei solai) sono l’utilizzo di materiali da costruzione di bassa qualità, soprattutto tra gli anni ’40 e ’70, e la scarsa manutenzione.gli ambienti nuovi e riqualificare l’esistente con sistemi adeguati è l’unico modo per garantire protezione.L’edificio del Liceo Statale ‘Carlo Tenca’, costruito dal Comune di Milano nel 1906, si sviluppa su 3 piani e ospita ben 62 aule scolastiche, oltre a laboratori, palestre, biblioteche, aule professori e spazi comuni. Negli ultimi anni, la manutenzione ha riguardato principalmente il risanamento delle facciate, l’adeguamento in materia di prevenzione incendi e sicurezza oltre a migliorare la funzionalità dei servizi dell’istituto: si tratta di un edificio che, con i diversi indirizzi Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico e Liceo Musicale, ogni giorno accoglie più di 1.000 adolescenti, insieme a professori, bidelli e impiegati.Il committente Provincia di Milano, avendo già implementato i prodotti Rockfon all’interno di edifici scolastici limitrofi, ha sottoposto all’attenzione dell’arch. Fermo Mombrini di Rockfon, le esigenze del Liceo e, dopo un’analisi strutturale e di efficientamento,, costituita da pannello acustico ispezionabile Rockfon Blanka Activity e relativa struttura Chicago Metallic 2890, resistente ai carichi da sfondellamento, è risultata vincente.– ci si è accorti della presenza di un solaio misto legno e calcestruzzo realizzato ad inizio secolo, che ad oggi era soggetto a fenomeni di sfondellamento. Le strutture che componevano il solaio erano molto esili (travetti in legno e calcestruzzo gettato su rete armata) e non sarebbero state in grado di sostenere gli elevati carichi aggiuntivi richiesti per le classiche soluzioni in lastre. Si è così pensato di adottare una soluzione che permettesse di ottenere un elevato comfort acustico e nello stesso tempo una veloce ispezionabilità per poter verificare lo stato di fatto delle strutture esistenti”.Il sistema installato è caratterizzato dal pannello fonoassorbente Rockfon Blanka Activity A24 600/600/40 in lana di roccia, con spessore 40 mm che assicura il massimo assorbimento acustico; la faccia a vista, liscia e matt, resiste alla polvere e alle manipolazioni, garantendo una perfetta tenuta nel tempo, il prodotto è in classe di reazione al fuoco A1. Blanka Activity, coadiuvato dalla struttura di sospensione Chicago Metallic™ T24 Click 2890, dotata di clip a scatto per un perfetto e sicuro montaggio, ha ottenuto la certificazione dell’Istituto Giordano come sistema resistente ai carichi da sfondellamento, esigenza sempre più sentita a seguito dei frequenti casi di cedimenti e cadute, in ambito scolastico e lavorativo. I test di impatto eseguiti hanno dimostrato che il sistema resiste al crollo, sopportando carichi importanti: resiste ad un carico ultimo di 280 kg/m2; di cui 240 kg/m2 statici (carichi caduti nella 9 fasi di carico precedenti) e 44 kg/m2 dinamici, caduti da un’altezza di 750 mm. Nelle ultime fasi di test il sistema mostra uno spanciamento importante segnalando lo sfondellamento in atto e permettendo un intervento.“L’anno scolastico che sta per concludersicommenta Riccardo Andreozzi, Direttore Vendite, Rockfon, ROCKWOOL Italia Spaè stato un anno particolare per gli studenti e gli insegnanti del Liceo milanese che hanno beneficiato di un’acustica adeguata alle esigenze di apprendimento e alla qualità dell’insegnamento, preservando inoltre la sicurezza.per le aule, la biblioteca, i corridoi e i laboratori. Progettare e costruire edifici scolastici ecosostenibili, con alto comfort abitativo e sicuri è oggi una necessità impellente e non più rinviabile. Siamo felici che in Italia si stia affrontando la tematica e come azienda specializzata siamo pronti ad offrire l’innovazione delle nostre soluzioni tecnologiche e costruttive per interventi sul nuovo e sull’esistente”.