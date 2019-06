Dab Pumps presenta i nuovi circolatori Evosta

14/06/2019 - Le soluzioni semplici ed efficaci sono la più grande forma d’innovazione. Con una storia di oltre 40 anni, e più di 20 milioni di circolatori venduti,punto di riferimento nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell’acqua, presenta Evosta, la nuova gamma di circolatori elettronici a rotore bagnato per applicazione residenziale, capace di offrire la robustezza del circolatore meccanico abbinata ai vantaggi di quello elettronico. Il motore sincrono a magnete permanente, il convertitore di frequenza, l’indice di efficienza EEI abbinati al grado di protezione contro le infiltrazioni IPX5, alla cassa motore in acciaio inox e al tappo di sfiato integrato, rendono i circolatori Evosta i migliori della categoria in termini di efficienza e affidabilità. Appartenenti a questa nuova gamma, Evosta 3 ed Evosta 2 si distinguono sia per le dimensioni compatte, sia per la completezza offerta in termini di prestazioni, ideali per semplificare il lavoro dell’installatore, grazie alla presenza di un unico tasto di settaggio sequenziale e all’accesso diretto all’albero motore per l’eventuale sbloccaggio. Inoltre, Evosta 3 è provvisto di un comodo Display per la visualizzazione del punto di lavoro istantaneo. Tutte queste caratteristiche hanno portato Evosta a far parte del Percorso Efficienza & Innovazione durante l’ultima edizione della Mostra Convegno Expocomfort 2018, il riconoscimento che il Comitato Scientifico di MCE, composto dal Politecnico di Milano, attribuisce ai prodotti più all’avanguardia sul mercato.Con questo aggiornamento di gamma, DAB, una linea produttiva robotizzata dove uomo, tecnologia e servizi si integrano perfettamente sotto il segno della massima qualità di prodotto e sicurezza per gli operatori. I nuovi circolatori Evosta sono infatti i primi a essere progettati e prodotti secondo un processo completamente smart, nato grazie alla collaborazione e integrazione di Ricerca & Sviluppo, Industrializzazione e Approvvigionamento. Tutte le fasi di assemblaggio sono automatizzate e dotate di sistemi di controllo intelligentiper garantire una produzione a zero difetti e zero rischi.Sostituendo i predecessori Evotron ed Evosta, la nuova gamma si proietta al futuro con una forte spinta tecnologica.è il, une per le prestazioni degli impianti domestici di riscaldamento e condizionamento. Dimensioni ridotte, qualità costruttiva, materiali e soluzioni tecniche innovative fanno di Evosta 3 un prodotto tanto performante quanto affidabile e facile da installare. Sostituire il circolatore non è mai stato così semplice, grazie al, che può essere. Inoltre, la nuova interfaccia utente a display luminoso semplifica la leggibilità in ogni condizione d’utilizzo, con parametri sempre disponibili e modificabili in un solo tocco. Perfetto per riscaldamento e oggi anche per applicazioni di condizionamento è poil’evoluzione dello standard per affidabilità e comfort, performance e bassi consumi, facilità d’uso e manutenzione. Presenti all’interno di questa serie anche, dotato di corpo in bronzo e specifico per il ricircolo di acqua sanitaria e infineL’approccio flessibile e focalizzato al cliente, la capacità di cambiare e di saper cogliere le opportunità di crescita messe a disposizione dalle nuove tecnologie, hanno concesso a DAB di realizzare questa gamma assolutamente innovativa, in grado di rispondere a un mercato sempre più specializzato attraverso prodotti all’avanguardia, digitalizzati ed energicamente efficienti.