LINK Industries, una storia di tecnologia e di persone

10/06/2019 - In questi giorni si è tenuto a Lahti, in Finlandia, il Kemppi Distributor Meeting a cui Link ha partecipato con grande interesse in qualità di distributore per l’Italia. L’evento è stato organizzato in concomitanza e per festeggiare il Kemppi anniversary.Kemppi, società leader nel settore della saldatura, ha fatto proprio il valore della saldatura focalizzandosi sull’attività delle persone durante il loro lavoro per aiutarle ad eccellere in ciò che fanno. La conoscenza, la curiosità, la scoperta e la collaborazione hanno consentito la realizzazione di innovazioni di settore nel passato e saranno d’aiuto nel futuro e riconosciute, ancor di più in questi giorni, in occasione del settantesimo anniversario.I 70 anni di Kemppi sono una storia di successo di una famiglia, del loro lavoro e della loro creatività, oltre che di una grande passione e di un talento per la tecnologia, attraverso un viaggio lungo tre generazioni. È una storia di resilienza, resa possibile credendo fortemente nei propri sogni e nel coraggio di realizzarli.L'anno in cui Kemppi compie 70 anni è anche il 100° anniversario della nascita di Martti Kemppi, un uomo dalle molte abilità: un pioniere innovativo che ha avuto il coraggio di sperimentare e di mettere alla prova i limiti. Martti Kemppi credeva che tutto fosse possibile. Incoraggiava i suoi dipendenti, i figli ed i nipoti a sperimentare senza aver paura di fallire: l'unico modo per creare qualcosa di nuovo.Il commercio estero di Kemppi è iniziato negli anni 1950 con singole consegne in Turchia, Tailandia, Vietnam, Tanzania, Perù, Cile. Negli anni 1960 Kemppi esportava in oltre 20 paesi crescendo rapidamente. Negli anni 1980 l'azienda iniziava a esportare nell'Unione Sovietica e in Australia, aprendo filiali in tutta Europa e già verso la fine del decennio oltre l'80% delle vendite proveniva dalle esportazioni. Negli anni 1990 l'azienda si espanse in Asia. Ed attualmente, Kemppi ha filiali in 17 paesi, una rete di partner che copre oltre 60 paesi, ed impiega oltre 800 esperti del settore.Kemppi è un pioniere dell'industria della saldatura ed è all'avanguardia nella saldatura ad arco. Ha sviluppato il primo generatore a inverter al mondo, è stata la prima azienda a passare dalla tecnologia di saldatura analogica a quella digitale ed è stata la prima azienda nel settore della saldatura a ricevere un premio di design. Kemppi è anche un pioniere dell'Internet of Things. Ha introdotto il primo software universale di gestione della saldatura al mondo e le specifiche digitali della procedura di saldatura (dWPS).Ogni generazione ha il proprio ruolo. La prima ha fatto crescere l'azienda e ha creato una solida base. La seconda ha realizzato l'espansione di Kemppi all'estero. La terza generazione sta trasformando l'azienda in una società veramente globale. "Non ci bastava che stesse andando tutto bene. Volevamo essere pionieri e all'avanguardia", afferma Teresa Kemppi-Vasama, Chairman of the Board, Kemppi Oy. "Se vuoi lasciare l'azienda in condizioni migliori a chi viene dopo di te, devi lavorare senza posa, continua Antti Kemppi, Chairman of the Board, Kemppi Group Oy.Kemppi sviluppa la tecnologia a inverter dall'inizio degli anni 1970. La tecnologia si basa sull'aumento della frequenza interna della macchina. Nell'estate del 1977, l'azienda ha perfezionato il primo generatore a inverter al mondo che poteva essere utilizzato per saldare aste da 2,5-4 mm. La tecnologia è stata quindi sviluppata per adattarsi alla saldatura MIG/MAG, e Hilarc 250 è stato presentato in una fiera sempre quello stesso anno. La tecnologia a inverter ha consentito a Kemppi di completare le proprie attrezzature di saldatura con molte caratteristiche rivoluzionarie: dimensioni più compatte, migliore regolabilità e multifunzionalità.Kemppi Pro ha rivoluzionato la saldatura grazie a due concetti principali: i microprocessori e la tecnologia IGBT. Quando il prodotto è stato perfezionato e introdotto alla fiera di Essen nel 1993, Kemppi è stata la prima azienda al mondo a passare dalla tecnologia di saldatura analogica a quella digitale. Kemppi Pro è stata la prima saldatrice al mondo con controllo digitale. La digitalità si presento da subito rivoluzionaria in quanto consentiva sia un controllo flessibile del processo di saldatura, che un trasferimento di dati fluido tra le unità del sistema. Inoltre, era possibile aggiornare e modificare in seguito le proprietà della macchina scaricando un nuovo programma sul dispositivo. Il controllo digitale benché ampiamente utilizzato in precedenza, non veniva impiegato per controllare il processo di saldatura.Kemppi ha assunto i primi designer una ventina di anni fa. Da allora, gli investimenti nel design hanno portato a Kemppi numerosi riconoscimenti internazionali. Nel 2006 MinarcMig Adaptive 180 ha ricevuto il Red Dot Design Award e nel 2009 la saldatrice FitWeld 300 e il subtraino SuperSnake GT02S hanno ricevuto le menzioni d'onore Red Dot. Nel 2012 la famiglia di prodotti Kempact RA ha ricevuto l'iF Design Award, un premio internazionale.Negli anni 2000 Kemppi ha iniziato a espandere la propria attività dalla produzione di attrezzature alla fornitura di servizi e soluzioni. Nel 2008 Kemppi ha introdotto Kemppi ARC System, il primo sistema universale di gestione della saldatura basato sull'IoT al mondo. Oggi il servizio di gestione della saldatura di Kemppi è noto come WeldEye. Raccogliendo i dati dei parametri dalle saldatrici in funzione, il programma previene i difetti di saldatura nascosti, migliora l'efficienza della produzione e riduce significativamente i costi di riparazione causati dai difetti di saldatura.Tutto questo è Kemppi e molto altro ancora!