Marche: le eccellenze industriali '6A' costruiscono con Baraclit

05/06/2019 - Arte, Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione, Ambiente: le Marche delle ‘6A’ rappresentano un mercato fondamentale di consolidamento e di nuovo sviluppo per Baraclit , vantando qui innumerevoli referenze e cantieri in corso per la realizzazione di prefabbricati evoluti con formula b.POWER Si rafforza e continua a crescere sul territorio marchigiano il radicamento di Baraclit che annovera anche negli ultimi 5 anni referenze di alto livello nei principali comparti economici. Industria manifatturiera, arredamento, moda, meccanica, alimentare sono il motore trainante dell’economia delle Marche, medie e grandi imprese che puntano su creatività, innovazione, design, capacità di produrre beni sartoriali per i clienti anche in settori hi-tech come la meccanica. Qualche analista ha commentato: “È l’Italia delle ‘6A’: Arte, Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione, Ambiente. L’Italia dell’eccellenza”.Le eccellenze marchigiane scelgono quindi l’eccellenza in prefabbricazione industriale, 100% Made in Baraclit. Ai nomi di Prada (Montegranaro), Poltrona Frau (Tolentino), Scatolificio Valtenna (Fermo) e Dondup (Fossombrone), si aggiungono più recentemente molte aziende - Tecno Bike, Gambini Meccanica, Pisacane, Metaldomo, Fiorini International, Ciar, Ecoservice, Erreuno, Eurosuperal, Marco Polo Immboliare - che hanno costruito o progettano di ampliare i propri stabilimenti produttivi, artigianali, commerciali con la solidità di Baraclit e le sue soluzioni tecniche, ivi inclusa la formula b.POWER (fotovoltaico) e b.CONTRACT (opere edili, main/general contractor).Alcune rappresentative per provincia:Biesse Group (Pesaro - PU) è leader globale nella produzione di tecnologie per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali tecnologici. Cliente storico con sede a Pesaro, nel 2017 si è nuovamente rivolto a Baraclit per un edificio destinato alla Edgebanding Division (7.000 mq Energy Building 400 kWp di potenza fotovoltaica) con copertura Aliant Shed (lunghezza 22 metri) e pannelli di tamponamento granigliati a taglio termico (spessore 25 cm). Flessya (Monte Roberto - AN), che opera nel settore del legno, ai vertici italiani nella produzione di porte per interni, ha realizzato su progetto dello Studio BRAU uno stabilimento Energy Building (3.700 mq con impianto FV b.POWER integrato da 172 kWp) impiegando il sistema di copertura misto Aliant Spazio/Shed e pannelli di tamponamento KlimaWall Plus (spessore 25 cm) finitura colore avorio.Giessegi (Appignano - MC), noto brand di arredamento e in particolare di mobili cameretta per bambini, ha commissionato a Baraclit un maxi stabilimento (25.000 mq) super efficiente in termini di tenuta antisismica e di risparmio dei consumi (Ing. Juri Ragonio), a pianta quadrata con elementi prefabbricati Aliant Spazio, minimo ricalo delle travi di copertura e maglia strutturale molto ampia (20x30 metri). Nero Giardini (Fermo - FM), firma total Made in Italy nel panorama della moda (calzature, accessori e abbigliamento donna, uomo, bambino), ha affidato a Baraclit la costruzione di una struttura molto curata (Ing. Fabbioni) sia sotto l’aspetto estetico che di efficienza termica (5.000 mq di superficie coperta) con elementi prefabbricati Aliant Shed e in parete pannelli KlimaWall Plus (spessore 30 cm) che garantiscono eccellenti valori di trasmittanza. In copertura Baraclit b.POWER ha integrato moduli fotovoltaici SunPower per una potenza di 200 kWp.Fainplast (Ascoli Piceno - AP), azienda specializzata e all’avanguardia nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare utilizzato in tantissimi campi, ha richiesto a Baraclit un edificio di 7.000 mq con tegoli alari Aliant versione integrale in calcestruzzo armato precompresso, alternati a lucernari continui in policarbonato alveolare opalino, per ricevere un’illuminazione zenitale omogenea e diffusa.Anche nel confinante Abruzzo, il prodotto Baraclit si lega a grandi realtà industriali: oltre a Maglificio Gran Sasso (Sant’Egidio alla Vibrata - TE) si possono citare le recentissime realizzazioni per Antonio Ruggiero (Luco dei Marsi - AQ, settore agroalimentare produzione patate e cipolle, commessa b.CONTRACT con consolidamento e fondazioni), Delta Preg (Sant’Egidio alla Vibrata - TE, fibre di carbonio della multinazionale Giapponese Toray), Lazzaroni Biscotti (Isola del Gran Sasso d’Italia - TE, settore food).