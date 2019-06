Forum OICE sul BIM: ‘l’ingegneria italiana è sempre più digitalizzata’

25/06/2019 - Ha riscosso grande successo di pubblico ed estremo interesse per i contenuti delle relazioni che sono state illustrate dai relatori italiani e stranieri, ilche si è tenuto a Roma il, coordinato scientificamente dal, con i colleghi, ha ormai reso evidente sia l’elevato grado di evoluzione dell’offerta di servizi di ingegneria e architettura degli associati OICE che hanno presentato importanti progetti in BIM (3TI Progetti, Bonifica, ETS, Italferr, Net engineering e Politecnica), sia la maturazione dei prodotti delle case software sponsor dell’iniziativa: Allplan, Autodesk e Graphisoft.L’evento aperto dal, proietta le iniziative OICE nel campo della Committenza e ambisce ad essere il punto di riferimento dei prossimi sviluppi scientifici. Di particolare interesse sono risultate le relazioni degli ospiti stranieri, a partire da, che ha illustrato i contenuti dell’IPD (Information Project Delivery) strumento di miglioramento delle performance dei contratti, partendo dalla ottimale gestione del progetto, in larghissimo uso nel mondo canadese e statunitense i cui contenuti sono consultabili nell’IPD guide del 2007 dell’IPDA ()., società di danese che fattura 830 milioni di euro/anno, ha illustrato il ruolo svolto dalla società nella realizzazione del progetto del nuovo ospedale di Koge di 310 milioni di euro di lavori e del proficuo ruolo svolto in supporto alla Committenza.ha aggiornato lo stato dello sviluppo dell’importante linea metropolitana di Londra (circa 15 miliardi di sterline di investimento) mettendo in evidenza il ruolo determinante del BIM nella gestione delle informazioni di un’opera altamente complessa.Sono seguite poi le relazioni di tre importanti committenze italiane (Massimo Gambardella, dell’, Pietro Bruni die Lorenzo Sperati di), che soprattutto sul lato della gestione degli asset hanno illustrato come gli strumenti della digitalizzazione consentono di raggiungere un elevato grado di efficacia e di produttività degli investimenti.Dopo gli interventi delle citate case software (Allplan, Autodesk e Graphisoft), ha preso la parola) che ha parlato dell’attività di certificazione delle competenze e delle organizzazioni proposta da ICMQ, con un cenno anche al protocollo Envision.Nel pomeriggio ilha preso la parola sul tema dei “future trends” dell’ingegneria e dell’architettura dando conto dei contenuti del booklet EFCA e delle principali tendenze evolutive in atto nel settore, dalla blockchain technology, all’utilizzo degli smart contracts e delle piattaforme collaborative.Sono poi seguite le presentazioni di progetti BIM di sei associati OICE: 3TI Progetti (Roberta Di Stefano, Franca Francescucci e Barbara Paone) sul Nuovo ospedale della Spezia, Bonifica (Federico Momoni, Federico Malleni) sulla Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, ETS - (Salvatore Collura) sulla Galleria Olmata (linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli), Italferr (Andrea Nardinocchi e Daniela Aprea) sul, Net Engineering (Fabio Serrau), Centro Intermodale di Bressanone, e Politecnica (Enea Sermasi)È stato poi il, moderatore della sessione pomeridiana, a svolgere una relazione - che si è giovata anche della collaborazione diche, nell’ambito CEN TC 442 -WG2, si occupa di definire il livello delle informazioni necessarie per sostenere i processi decisionali coerentemente con le norme ISO 196501 e 2. La relazione, partendo di concetti di base del Project management, evidenzia come i nuovi standard ISO diano più compiuta attuazione all’incontro essenziale tra Information management e Project Management.Il tema, sviluppato sotto forma di dialogo con Marzia Bolpagni, è riferito alla necessità di una efficace definizione, in una visione ispirata al ciclo di vita del progetto, dei requirement di Committenza e del sistema informativo associato, ancor prima del sistema informatico di supporto. Nella relazione le considerazioni sono associate allaattesa in attuazione dell’articolo 23 del Codice degli appalti e alla necessità di coordinamento con il decreto 560 su metodi e strumenti per dare efficace impulso allo sviluppo della digitalizzazione della fase di progettazione e del ciclo di vita dell’opera pubblica.Di particolare interesse, poi, l’approfondimento sui temi legislativi nella tavola rotonda moderata da Mauro Salerno di Edilizia e territorio in cui ilha espresso timori rispetto al fatto che il decreto Sblocca Cantieri non riesca a raggiungere il suo obiettivo. Per Corradino sarà necessario arrivare rapidamente al regolamento perché oggi rimangono in vigore linee guida e decreti pensati per norme che non ci sono più. Ilha invece evidenziato la necessità di mantenere il principio della centralità del progetto e di arrivare all’eliminazione dell’OEPV nell’aggiudicazione dei lavori.Per, Provveditore alle OOPP di Lombardia ed Emilia Romagna, invece, rispetto al parere incidentalmente espresso dal Consiglio di Stato su una possibile illegittimità del DM 560, il rischio di problemi applicativi del decreto ministeriale in sede di gara è soltanto teorico. Il problema vero è invece quello della formazione delle strutture pubbliche ancora largamente impreparate alla “sfida digitale”.Infine, il rappresentanteha sottolineato come le metodologie e le tecnologie di realizzazione delle imprese possono sempre avere rilievo e la correttezza della raccolta de dati in cantiere è la prossima sfida da cogliere per la digitalizzazione del cantiere, un “cantiere cognitivo” che dia un quadro innovativo al passo con il resto del mondo. Sullo sblocca cantieri l’opinione dell’Ance è che “non si sblocca nulla”.Fonte: