Ciclovie turistiche, in arrivo 1,7 milioni di euro per TriLiVe e Adriatica

Ciclovie turistiche, il piano da 361,8 milioni di euro

04/06/2019 - È stato registrato dalla Corte dei Conti il protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione delle ciclovie turistiche Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (TriLiVe) e Adriatica. Lo ha comunicato in una nota il Ministero delle Infrastrutture (Mit) assicurando che nei prossimi giorni saranno inoltrati alla Ragioneria i decreti di pagamento della progettazione di fattibilità “per sbloccare definitivamente per l’estate le risorse che andranno alle Regioni capofila per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili”.Per questa infrastruttura, ribattezzata ciclovia delle lagune, saranno erogati. Il 55% delle risorse andrà alla Regione Friuli Venezia Giulia e il 45% alla Regione Veneto.Le risorse copriranno la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che dovrà essere consegnato al Mit entro il, unitamente all’individuazione dei primi lotti funzionali.Secondo l’intesa tra le Regioni interessate e il Mit, entro ildovrà essere aggiudicata la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale della ciclovia, per la quale il piano di riparto prevede una somma di 8 milioni di euro (8.061.256) come anticipazione.Questa ciclovia collegherà il Veneto al Gargano. Alla Regione Marche, come soggetto capofila, saranno erogati quasi 1,2 milioni di euro () per realizzare il progetto di fattibilità tecnico economica e individuare i primi lotti funzionali. Anche in questo caso, il progetto dovrà essere inviato al Mit entro il 31 dicembre 2020.Dopo l’approvazione del progetto, saranno erogati 7,7 milioni di euro (come anticipo. Identica la tempistica: entro il 30 giugno 2022 dovrà essere aggiudicata la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale.Il sistema nazionale delle ciclovie turistiche è stato previsto dalla legge di Bilancio 2016. Al piano sono stati destinatiper il periodo 2016-2024.Il piano prevede la realizzazione di1. Venezia-Torino (Ven-To);2. del Sole;3. dell’Acquedotto Pugliese;4. Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (GRAB) di Roma;5. della Sardegna;6. della Magna Grecia;7. del Garda;8. Adriatica;9. Tirrenica;10. Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (TriLiVe).A novembre 2018 è stato approvato il decreto per larelativi alle annualità dal 2016 al 2019.Con decreti successivi saranno ripartiti i 200 milioni di euro relativi alle annualità dal 2020 al 2024.