Equo compenso, atteso a metà giugno il tavolo ministeriale

03/06/2019 - Si allungano i tempi per la revisione della disciplina sull’equo compenso. Maggio è ormai passato e dei provvedimenti promessi dal Ministero della Giustizia per fine maggio non c’è traccia.Anzi, il tavolo tecnicodal Sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, Jacopo Morrone, nell’incontro con i Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali,Il Sottosegretario Morrone a novembre 2018 assicurò agli Ordini e Collegi professionali che entro maggio 2019 sarebbero stati messi a punto alcuni provvedimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti.In particolare, il Sottosegretario espresse l’intenzione di legiferare per l'effettiva applicazione del principio dell’e di rivedere le norme che regolano le procedure elettorali degli Ordini e Collegi professionali.L’incontro si concluse con un appuntamento a gennaio 2019 per individuare, entro il mese di maggio, i. Nel frattempo, gli Ordini e Collegi professionali avrebbero inviato le richieste e le proposte già elaborate sulle tematiche oggetto di interesse delle specifiche categorie.Il 2 aprile 2019, il Sottosegretario Morrone ha nuovamente incontrato i rappresentanti dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali,al fine di arrivare a un perfezionamento organico della misura dell’equo compenso.“Da subito un tavolo tecnico al Ministero - scriveva ad aprile Morrone su Facebook - per eliminare criticità ed assicurare ai liberi professionisti, soprattutto i più giovani, une permettere così di avviare o svolgere in modo onesto e professionale la propria attività a servizio dei cittadini”.“L’equo compenso - aggiungeva nelle stesse ore la- è divenuto legge nel 2017. I lavori del costituendo tavolo tecnico partiranno dall’esigenza di rafforzare l’istituto dell’equo compenso, con l’obiettivo di estenderne l’efficacia a tutti i rapporti attualmente non inclusi, e attivando misure di monitoraggio sulla sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico che privato”.Il giorno dopo, il 3 aprile, anche il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e Politiche Sociali,che avrebbe “esaminato quanto prima la norma dell’equo compenso, partendo dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a un compenso dignitoso per tutti i professionisti”.Si spera, dunque, che il tavolo che si insedierà a metà mese porti dei risultati, molto attesi dai professionisti.Intanto in Parlamento giacciono due disegni di legge: il ddl 620 "Disposizioni in materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle professioni regolamentate" presentato alla Camera nel maggio 2018 dalla deputata FI-BP Claudia Porchietto, il cui testo non è stato ancora diffuso, e il ddl 326 che propone la reintroduzione delle tariffe, presentato dal senatore FdI Stefano Bertacco, il cui esame non è ancora iniziato.Molto dinamica è, invece, la situazione a livello regionale: le Regioni stanno, infatti, legiferando per la tutela del lavoro professionale. Si registrano diverse leggi che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle: le ultime in ordine di tempo sono quelle ancora in itinere dele dellae quelle già vigenti nel, in, ine inA queste norme, si aggiungono quelle sull’equo compenso vero e proprio, come quella delladelle prestazioni erogate dai professionisti nei confronti sia della pubblica amministrazione che dei privati.