Ricostruzione Centro Italia, ai tecnici mancati pagamenti per quasi 100 milioni di euro

* La Regione Umbria chiede la proroga per i progetti con danni leggeri

26/06/2019 - I tecnici impegnati nelle pratiche di edilizia privata per la ricostruzione post sisma 2016 vantano ad oggiper lavori già presentati all’Ufficio Speciale Ricostruzione. È quanto emerge dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, rilasciate in occasione di una recente intervista ad una emittente televisiva locale.Sono circa mille i professionisti marchigiani impegnati nella ricostruzione privata e molti di loro non hanno ancora ricevuto compensi, facendo loro malgrado da “banca” a causa delle normative attualmente in vigore che. Un cortocircuito normativo che potrebbe essere sanato, superando quanto previsto dalla tanto discussae applicando il Decreto Genova (DL 109/2018 convertito nella).L’art. 37 comma 7-bis del Decreto Genova prevede, infatti che “Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi,, secondo quanto previsto dal presente decreto,del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e dele alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo”.Come evidenziato dalle parole dello stesso Governatore delle Marche,delle prestazioni previsto nella norma suddetta,. Una cifra imponente che darebbe respiro a molti professionisti locali, spesso provenienti proprio dalle aree del cratere, che hanno presentato il 90% delle circa 5000 pratiche già istruite.L’auspicabile attuazione di questi anticipi in tempi brevi assume maggior rilievo data l’imminenza del. Scadenza, che pure probabilmente sarà prorogata*, ma che rischia di aggiungere ulteriori e insostenibili aggravi sui crediti vantati attualmente dai professionisti marchigiani.Bisogna considerare, altresì, l’attività post sisma svolta per le Fast, AeDES, a seguito dell’enormità dei danni da rilevare che hanno portato al tracollo del sistema ‘protezione civile’, eseguite da tecnici locali e. Così come le attività di messa in Allegato sicurezza di emergenza, in sostituzione dei VVF sempre per l’entità e il numero dei danni elevato, svolte da tecnici locali ad onorari del 5-8% molto inferiori all’effettiva mole di lavoro richiesto dagli enti preposti, per la presentazione e la Direzione Lavori (sicurezza cantieri PSC, verifiche dei sistemi degli interventi, contabilità dei lavori di dettaglio, Fascicolo manutenzioni, etc.).A fronte di tutto ciò, lain merito ai tempi di definizione dell’attuazione della norma per gli anticipi del 50%, ritenendo impensabile di chiedere ancora ai professionisti di rispettare scadenze irrealistiche, per di più in assenza dei compensi dei lavori pregressi. La previsione è di almeno altri 3000 progetti dei soli danni lievi da presentare in tempi brevi, con ulteriori spese che graveranno sugli studi professionali e un mancato reddito che può essere stimato in altri 30 milioni di euro, sulla base proporzionale dei dati della Regione Marche.A tutela dei tecnici impegnati sul territorio, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza colpita dal sisma, Feding Marche, concordemente ai singoli Ordini Provinciali,che, pur ribadendo ad ogni passo l’assoluta volontà di ricostruire nei territori, nel contempo(come, ad esempio, la copertura assoluta della riparazione del danno post sisma con il contributo concesso ai sensi del DL 189/2016).Fonte:Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, nella sua veste di vice-commissario per la ricostruzione, ha inviato una lettera al commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Piero Farabollini, in cui si chiede di valutare l’opportunità di concessione di una proroga, auspicando un allineamento temporale con la scadenza, attualmente prevista, dei termini per la “ricostruzione pesante”.“In questo momento - ha affermato Paparelli - le pratiche degli interventi di immediata esecuzione (danni lievi) presentate presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria risultano pari astimabile in relazione ai dati ufficiali del censimento danni.Nel frattempo però si è persa una grande occasione per adeguare le norme e le regole della ricostruzione.in occasione della conversione in legge del cosiddetto Decreto Sblocca Cantieriper i terremotati del Centro Italia. Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato all'unanimità gli emendamenti al decreto, e che il Presidente Giuseppe Conte a Norcia il 20 maggio abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il processo di ricostruzione, la maggioranza che sostiene il Governo in carica, in sede di conversione li ha per la gran parte bocciati.Avevamo anche svolto, lo scorso 10 giugno, un incontro per sensibilizzare i parlamentari umbri, di maggioranza e di opposizione - ha proseguito il presidente -.che hanno partecipato e si erano assunti l’onere di far approvare un ordine del giorno vincolante per il Governoche doveva portare ad uno specifico provvedimento di legge che contenesse le richieste di adeguamento che provengono dai territori interessati per snellire, semplificare e dunque velocizzare il processo di ricostruzione.Senza un rafforzamento consistente del personale USR, senza semplificazioni e unicità dei procedimenti amministrativi e senza possibilità di utilizzare i 15.000 professionisti in ottica di sussidiarietà, sappiano gli umbri - ha concluso Paparelli -, non c’è possibilità di accelerare la ricostruzione”.Fonte: