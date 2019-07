Dissesto idrogeologico, firmato il Piano Stralcio da 315 milioni di euro

Dissesto idrogeologico, il Piano Stralcio

L’individuazione degli interventi negli anni passati

08/07/2019 - Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il Piano Stralcio 2019 che stanzia 315 milioni di euro per progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.“In soli tre mesi,- scrive il Ministero in una nota -, sono stati individuati gli interventi in tutte le regioni e impegnati i fondi del 2019”. “Una velocizzazione consistente se consideriamo cheper ottenere lo stesso risultato”, commenta il Ministro Costa.Il provvedimento - scrive il Ministero in una nota - individua gli, “garantendo l’avvio di una spesa complessiva di oltre 315 milioni già a partire da quest’anno”.La copertura è individuata nel bilancio del Ministero dell’Ambiente. “- si legge nel provvedimento -a valere sul Piano Operativo Ambiente finanziato con risorse FSC 2014-2020”.“Abbiamo impresso una fortissima accelerazione - ha aggiunto Costa - e, grazie alla proficua collaborazione con i Commissari per l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino distrettuali, in soli tre mesi abbiamo stabilito il, che partiranno già quest’anno”.Sono in totale. “Si tratta - ha concluso il Ministro - delle azioni che regioni e province autonome hanno ritenuto necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio”.I 315 milioni sono così suddivisi:milioni di euro alper 13 interventi;milioni di euro alper 34 interventi;milioni di euro allaper 23 interventi;milioni di euro allaper 25 interventi;milioni di euro alper 35 interventi;milioni di euro all’per 18 interventi; ecc. vedi tabella Il Piano Stralcio contiene il dettaglio degli interventi proposti, con l’indicazione del numero dientro i quali è prevista la pubblicazione del bando di gara per i lavori.L’elenco degli interventi proposti viene trasmesso alla Cabina di Regiae alRicordiamo cheche ha svolto un lungo lavoro di ricognizione delle situazioni di rischio e ha individuato, il, ecc.Successivamente sono stati aperti i cantieri, il cui stato di avanzamento era consultabile su italiasicura.gov.it; sono ancoraNel 2017 è stato, finalizzato ad aiutare gli enti locali a progettare gli interventi individuati ().Tutto il lavoro di ‘Italia Sicura’ è stato consultabile sul sito ufficiale fino ad un anno fa, quando la task force è stata eliminata e le sue