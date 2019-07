CAM2® presenta la soluzione di scansione 3D Cobalt Design

Velocizzazione del flusso di lavoro

Scansione a tutto campo

Combinazione eccellente di velocità e accuratezza

Digitalizzazione a colori

25/07/2019 - CAM2 , la fonte più affidabile al mondo per le soluzioni di misurazione e imaging 3D per la progettazione 3D,della famiglia di prodotti di scansione a luce strutturataLa tecnologia di scansione a luce strutturata utilizza pattern di luce proiettata con un sistema di fotocamere che consentono di acquisire vaste aree simultaneamente, riducendo notevolmente i tempi di registrazione dei dati e fornendo risultati più rapidi.Cobalt Design, unito alla piattaforma software RevEng™, introdotta di recente, offre una soluzione di progettazione digitale unica e completa che permette di eseguire con precisione scansioni di oggetti di dimensioni medio-piccole, a colori e con diversi livelli di risoluzione., specificamente sviluppato per applicazioni di progettazione è la soluzione ideale per la scansione di superfici complesse, in particolare di forme organiche estremamente dettagliate. Cobalt Designsoddisfa una vasta gamma di requisiti di progettazione in diversi settori, tra cui reverse engineering, creazione di prototipi, packaging, catalogazione digitale e persino gioielleria e moda.Cobalt Design™ consente ai professionisti della progettazione di configurare i parametri di scansione una sola volta e quindi di applicarli a oggetti simili premendo un solo pulsante. Sono inoltre disponibili diverse impostazioni di scansione e creazione di mesh pre-configurate. Questo a sua volta si traduce in una riduzione del tempo di posizionamento per la scansione, un aumento del numero di scansioni al giorno e una maggiore rapidità nel completamento dei progetti. Lo scanner assicura inoltre la ripetibilità e l'affidabilità dei risultati.L'asse rotante integrato migliora sensibilmente il processo di scansione 3D e massimizza la copertura di scansione globale. L'oggetto o il pezzo sottoposto a scansione viene collocato in una posizione fissa sull'asse, che può quindi essere impostato in modo da ruotare automaticamente fino a 360 gradi durante la scansione.Cobalt Design™ acquisisce milioni di punti di misurazione 3D in un solo secondo con una risoluzione massima di 3,1 Mpx per oggetti complessi di piccole o medie dimensioni.Scansioni testurizzate precise e di elevata qualità possono essere acquisite a colori e visualizzate come immagini realistiche che consentono rappresentazioni ancora più dettagliate di superfici e finiture geometriche con colori 3D naturali."L'introduzione di Cobalt Designinsieme alla piattaforma software RevEng™, annunciata di recente, conferma il nostro impegno a essere leader di mercato e di pensiero per le soluzioni di acquisizione dei dati 3D in un'ampia gamma di settori e applicazioni basate sulla progettazione", dichiara. "Abbiamo innalzato il paradigma della luce strutturata 3D mettendo in parallelo sia lo sviluppo hardware che software, in modo che gli utenti possano sfruttare ogni singolo aspetto delle funzionalità avanzate offerte da entrambe le tecnologie".