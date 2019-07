Con DELTAXsafe di Geobrugg si cammina in sicurezza

Nell’industria: protezione di translucidi, lucernari, cupolini, finestre in copertura. Protezione di superfici orizzontali anche pedonabili, per camminamento da parte di opertori che devono eseguire manutenzioni. Protezione antiesplosioni.

Nelle infrastrutture per trasporti Piazzuole eliportuali. Stazioni di partenza ed arrivo di impianti funiviari. Piloni per impianti funiviari. Chiusure orizzontali di varchi nel caso di ponti.

Protezione anticaduta all’interno di vasche.

Nell’edilizia: parapetto anticaduta. protezione dal distacco di parti di ponti, strutture di edifici.



19/07/2019 - Il sistema in rete metallica DELTAXsafe è stato impiegato per la costruzione di una passerella (ponte di 3° categoria) ciclopedonale sospesa su un torrente. I lavori sono stati effettuati in Piemonte. L’obiettivo perseguito è stato quello di mettere in connessione il percorso che collega il centro abitato principale con una strada comunale. Tra i componenti del progetto anche il sistema in rete metallica, per la protezione anticaduta di persone o materiali su superfici aperte, orizzontali o verticali e in tutti i settori in cui è richiesta una protezione collettiva.La soluzione è stata ideata da(società operativa nel settore della messa in sicurezza di persone contro la caduta dall’alto) in collaborazione con Geobrugg Italia SrL (azienda leader nelle progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza).La passerella sospesa - formata da una coppia di spalle con fondazione in calcestruzzo armato gettato in opera e vincolato al terreno attraverso ancoraggi in doppia fune spiroidale e micropali con elementi emergenti in flange di acciaio - ha una lunghezza di circa 30 m in unica campata. La larghezza è di 1,10 m.L’impalcato è formato da due funi metalliche portanti poste in corrispondenza del piano di camminamemto, a cui sono fissati elementi in grigliato metallico prefabbricato che costituiscono il piano di calpestio. A un metro circa di altezza rispetto al piano di calpestio sono state posate altre due funi portanti che vengono utilizzate anche come corrimano. Le due serie di cavi sono collegate tra di loro da pendini metallici con funzione di sostegno per il parapetto laterale e collegamento tra i due livelli della struttura. Questa è ancorata alle due estremità mediante tenditori e teste in fusione alle flange verticali.Gli interventi eseguiti sono stati:- sbancamento e realizzazione di micropali inseriti tramite perforazione a rotopercussione, con successiva iniezione di malta cementizia.- I micropali sono stai resi solidali alla struttura fuori terra tramite un plinto di fondazione in cemento armato. Su questo sono state montate le flange in acciaio, destinate all’ancoraggio delle funi.- Realizzazione dei tiranti collegati a loro volta alla struttura di sostegno emergente dal terreno.- Montaggio delle strutture di sostegno (fuori terra) costituite da mensole di acciaio; elementi di unione delle mensole; una struttura “alta” destinata a sostenere i grigliati fissi della passerella; una struttura “bassa” per il sostegno della scala di accesso; il camminamnento fisso della passerella, il cui piano è sorretto da funi portanti.A livello superiore sono state fissate le funi di mancorrente, con relativi pendini e il sistema in rete di protezione. La protezione pedonale è completata con la messa in opera di tiranti e pendini, oltre che dalla presenza della rete anticaduta.è la rete metallica per la protezione anticaduta per persone o materiali su superfici aperte, orizzontali o verticali e in tutti i settori in cui è richiesta una protezione collettiva. La soluzione è stata ideata da(società operativa nel settore della messa in sicurezza di persone contro la caduta dall’alto) in collaborazione con(azienda leader nelle progettazione e produzione di sistemi di sicurezza in fili di acciaio ad alta resistenza).Il sistemaè costituito da pannelli su misura di rete metalica Deltax, in filo di acciaio armonico ad alta resistenza (1.770 N/mm), congiunti tra di loro in entrambi i lati con l’impiego di clip T3 e bordato con fune in anima metallica di diametro 8 mm che scorre in clip T3 posti in numero di una ogni due maglie perimetriche dei pannelli in rete. Il sistema è completato da elementi di aggancio posti ad intervalli determinati con valore di sollecitazione conosciuta. Il sistema è disponibile in versione INOX o con protezione contro la corrosione in lega di zinco/alluminio. La soluzione è innovativa e certificata da un Istituto abilitato nel rispetto dalla norma DIN 15057, e secondo le specifiche disposizioni della regione Veneto (DGR 2774/09) è anche pedonabile.Le reti e le clip T3 sono di origine svizzera, metre il taglio e l’allestimento delle pannellature bordate avviene presso stabilimenti abilitati direttamente in Italia. I tempi di consegna sono brevi, e la rete può essere fornita su misura secondo le necessità del cliente. Il dispositivo ha un’altissima resistenza mecanica al taglio che necessita di apparecchiature dedicate per la sua predisposizione.può essere fissato a strutture preesistenti tramite telai leggeri e poco invasivi, in fune di acciaio.A corredo del sistemapossono essere forniti appositi ganci di sicurezza certificati allo scopo: dispositivi innovativi, progettati con una particolare piega conferita al gancio stesso che ne assicura la chiusura e che garantiscono una resistenza di almeno 700 daN su calcestruzzo, e 450 daN su legno lamellare. Nei ganci si possono infilare e sfilare i cavi della rete, dopo aver effettuato il fissaggio. Il sistema ha un elevata caricabilità, tramite l’adattamento dell’occhiolo al tassello. Ampia scelta di corpi espansori. Vasto assortimento di ganci ancorati che permettono di soddisfare ogni esigenza di applicazione su tutti i materiali di base, compreso il legno lamellare.trova applicazione in una moltepolicità di ambiti: