Copertura nautica? I capannoni in pvc Kopron, la soluzione ottimale

Installazione rapida

Economici, versatili, mobili e movibili

Nessun limite dimensionale: grandi luci e ingombri ridotti

Sicuri, sismoresistenti, leggeri e duraturi

Ideali per coprire qualsiasi processo e in ogni luogo

Ecologici al 100%

25/07/2019 - Il settore nautico è in forte ripresa, un segnale positivo di una ritrovata vitalità nel mercato. Ciò che accomuna i grandi cantieri navali con le piccole attività e i porti è l’esigenza di aumentare lo spazio in modo flessibile. Crescere di spazio in modo veloce e sicuro è un’esigenza contingente nel settore. Le coperture ideali per la nautica diventano proprio i capannoni in pvcSono innumerevoli i vantaggi di queste coperture per la nautica. Un capannone in pvc rispetto ad un manufatto in muratura o ad una tendostruttura leggera, ha vantaggi evidenti che si possono sintetizzare nei seguenti punti:E’ importante non confondersi e ricordarsi sempre dellaper uso temporaneo e precario e. Nel secondo caso, la struttura finita ha il marchio CE e il rilascio della DOP (Dichiarazione di prestazione) secondo la norma UNI EN 1090-1.Ogni capannone in pvc progettato da Kopron viene prodotto con il fine di soddisfare le esigenze del committente, le caratteristiche dell’area geografica in cui verrà installato, calcolando e certificando le prestazioni statiche e dinamiche. Si possono quindi definireSolo una volta definito l’uso da parte del committente si stabilisce il tipo di struttura idonea. Se la necessità è un uso precario e temporaneo (pochi giorni) si potrà optare per una tendostruttura leggera, senza le prestazioni di una struttura più solida elencate sopra. Viceversa, se la necessità è quella di puntare sulla sicurezza e stabilità, si potrà optare per una tendostruttura industriale del tipo Kopron.La richiesta di capannoni in pvc nel settore nautico arriva generalmente dalleLavorazioni importanti e costose dovrebbero richiedere coperture in pvc solide e stabili, in grado di resistere alle intemperie. Per questo è consigliabile scegliere tendostrutture sicure progettate per resistere alle caratteristiche dell’area geografica di installazione e per lo specifico uso che se ne farà.Kopron, con più di 35 anni di attività, ha servito negli anni i più prestigiosi cantieri e porti in Italia e nel mondo. Sono tanti gliper soddisfare le esigenze del settore: dalla scelta di teli pvc particolarmente coibentati, all’uso di verniciature speciali per evitare la corrosione delle travi in acciaio.Non solo, kopron garantisce una struttura collaudata negli anni che può restare sia fissa che mobile quindi, retrattile o scorrevole anche allo stesso tempo. Lo scorrimento degli archi metallici della struttura avviene su speciali ruote in acciaio forgiato che poggiano su binari antideragliamento. Anche la possibilità di poter spostare in velocità una struttura in acciaio in un altro cantiere è senz’altro un altro punto di forza che contraddistingue questa tipologia di capannoni.Sicuramente uno dei vantaggi nel rivolgersi in Kopron è l’estrema personalizzazione. Le navi, barche, occupano grandi spazi. Per questo motivo l’adattamento della copertura alle specifiche necessità del committente diventa quasi un obbligo. Con i capannoni Kopron è possibile raggiungere altezze e profondità praticamente illimitate.Qui di seguito riportiamo tre recenti referenze di successo. Per soddisfare le necessità di, Kopron ha realizzato 1.800 mq. di capannoni mobili in 9 giorni di produzione con soli 15 giorni per montare e collaudare.Per ilsituato asono state realizzate diverse coperture in telo, oltre ad essere state progettate lunghezze infinite, con la produzione si sono raggiunti i 15 metri in altezza.Per il cantiere, è stato da poco ultimato un restyling ad un capannone Kopron esistente. Il capannone già presente nello stabilimento produttivo era in telo pvc ed è stato cambiato il manto di copertura, rendendolo così facilmente convertibile ad un’ utile area da lavoro. E’ stato rivestito in pannelli sandwich con accessori adeguati alle operazioni sottostanti. A completamento del lavoro sono state inserite alcune rifiniture necessarie allo scopo d’uso: verniciatura intumescente su tutta la struttura, rilevatori di fumo sopra il tetto, uscite di emergenza e oblò per creare punti luce. Anche in questo caso il capannone ha raggiunto dimensioni importanti, alto 10 metri, profondo 60 e largo 20 metri. Le dimensioni necessarie per la lavorazione di grandi imbarcazioni.responsabile dei calcoli strutturali per Kopron, afferma: “Perché espandere la propria attività con la flessibilità delle strutture in acciaio? La sicurezza di un prodotto su misura calcolato per l’esatta area di installazione è la scelta consigliata in un settore come quello nautico. Spesso le strutture vengono installate in zone ventose o comunque all’interno riparano prodotti e processi economicamente rilevanti. Per questo l’affidabilità di un prodotto garantito come quello Kopron è la scelta consigliata.”