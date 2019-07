Ieri, oggi, domani. La Campania sceglie Baraclit

19/07/2019 - Nel triennio giugno 2017 – giugno 2020, Baraclit segna un nuovo record:. Ai vertici del comparto, l’Azienda toscana conferma con la forza indiscutibile dei numeri il suo primato in provincia di Salerno e nel resto della Campania.. Un rapporto di fiducia speciale che parte dal passato (anni ’60) ma che guarda al futuro: Baraclit è la realtà di Prefabbricazione Industriale di riferimento per le. Clienti storici fidelizzati rinnovano costantemente la loro stima al brand toscano ma anche nuove referenze, sempre più numerose, scelgono l’innovazione tecnologica, la versatilità estetico-funzionale delle strutture prefabbricate e la solidità aziendale di Baraclit. I risultati testimoniano il successo presso i vecchi e i nuovi clienti in territorio campano: in 36 mesi ordini complessivi pari a 22 milioni di euro per una superficie di calpestio di 150.000 mq su un totale di oltre 30 nuove commesse, le più recenti delle quali con formula(1.5 MW di potenza fotovoltaica integrata in copertura, a cura della divisione Baraclit - b.POWER).. Altro aspetto significativo è che Baraclit, grazie a un ventaglio di prodotti flessibili ed evoluti, attrae unadai settori manifatturieri più disparati. Non soltanto il classico segmento delle aziende di conserve o comunque legate alla filiera del “rosso”, ma anche realtà imprenditoriali di rilievo nel settore ambientale, meccanico, nautico, industria tipografica, logistica, agricoltura e ortofrutta, food & beverage (dolci, vini), farmaceutica etc, hanno affidato importanti interventi edilizi ai prefabbricatori toscani. Passato, presente e futuro si legano quindi indissolubilmente al marchio Baraclit in Campania per un sodalizio costruttivo che non conosce crisi.è una delle principali società italiane nella lavorazione e commercializzazione di conserve di pomodoro in scatola. Baraclit ha costruito, 10 anni dopo il primo edificio di 20.000 mq del sito produttivo di Sarno (SA), ulteriori 30.000 mq adibiti a magazzino (stabilimenti ex Cirio) a Caivano (NA).– settore ortofrutticolo – già cliente Baraclit ad Eboli (SA) nel 2006, ha commissionato nuovi 4.000 mq appena montati a Sant’Egidio Del Monte Albino (SA), a cui presto farà seguito un ampliamento di 4.000 mq., uno dei massimi players nel panorama ortofrutta del Meridione, cliente storico da oltre 25 anni, si è rivolto a Baraclit per un fabbricato a Battipaglia (SA) e precedentemente in Puglia a Trani (BT). A Marigliano (NA) sono terminati i lavori per(componenti aeronautici, ferroviari ed automobilistici)., azienda farmaceutica di Casoria (NA), ha richiesto l’intervento dei prefabbricatori toscani per il sito industriale nella zona di Castellabate (SA). Baraclit inoltre è stata partner tecnico di, che produce macchine per l’industria conserviera, con il montaggio di un edificio ad Angri (SA), e di– Cecilia di Eboli (SA), fondata da Luigi Cavaliere, azienda storica nel settore agricolo., quotata alla borsa di Milano, azienda leader nella produzione di conserve alimentari ha scelto Baraclit, in seguito alle realizzazioni della sede di Sarno e dello stabile di Parma (ex Althea), per l’ampliamento di 5.000 mq del sito produttivo di Fisciano (SA).– il cui Direttore Generale è Anna Del Sorbo, Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli – è attiva nel settore della cantieristica navale civile e industriale: a Salerno (SA) vicino all’area aeroportuale di Pontecagnano, Baraclit sta costruendo 4.000 mq con impiego di diverse tipologie (Aliant, KlimaWall e solai Ipersol) per un Energy Building della potenza di 150 kWp (pannelli fotovoltaici SunPower).(rimorchi silotrailers) a Battipaglia (SA) ha commissionato un edificio Energy Building di 4.200 mq con sistema di copertura Aliant, pannelli granigliati KlimaWall Plus e integrazione di impianto FTV (470 kWp moduli SunPower)., azienda che fa parte del gruppo Ambiente spa leader in Europa per tecnologie innovative di recupero e riciclo delle ‘materie prime seconde’, a settembre realizzerà un Energy Building a Marigliano (NA) di 6.000 mq con sistema Aliant e impianto FTV SunPower da 500 kWp integrato in copertura.Il lavoro per, Montesano Sulla Marcellana (SA) – commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle – va ad affiancare nelle zone della Val d’Agri ai confini con la Basilicata gli edifici Baraclit già presenti: Gallipoli Dino (abbigliamento) e Danella srl (settore antinfortunistico e ferramenta).– Castel San Giorgio (SA) – prodotti dolciari & salati, surgelati prelievitati e semilavorati - ha contrattualizzato con Baraclit un maxi ampliamento di 30.000 mq che prevede l’uso dei sistemi costruttivi Aliant Spazio, Ipersol e solaio TT, tamponamenti esterni a taglio termico KlimaWall Plus con finiture di pregio (pannelli levigati) e cornicione Tuscany., settore industria tipografica, presente nel mercato da tre generazioni, amplierà il fabbricato ad Angri (SA) di 8.000 mq con montaggio in due fasi entro il 2020.– Gragnano (NA) – eccellenza internazionale nella produzione di pasta di Gragnano IGP, ha firmato 8.000 mq per l’ampliamento e la ristrutturazione della sede storica di Gragnano, entro fine 2019. Si tratta di tre edifici, due di produzione e magazzino e uno adibito a palazzina uffici, con elementi prefabbricati Aliant Spazio, solaio Ipersol e pannelli di tamponamento granigliati KlimaWall Plus., specializzata nel trasporto merci su strada e intermodale marittimo da e per la Sicilia e la Sardegna, ha affidato a Baraclit la costruzione del nuovo sito ad Angri (SA) di 8.000 mq, oltre ad una palazzina uffici su 3 livelli caratterizzata da eleganti finiture personalizzate.del Gruppo Lo Conte leader italiano nel settore delle farine speciali e decorazioni per dolci, dopo un primo edificio realizzato nel 2005, ha rinnovato la fiducia a Baraclit con una struttura a Frigento (AV) di circa 3.000 mq che monterà tegoli alari Aliant e tamponamenti granigliati KlimaWall Plus.| Società Agricola Montediddio – Paternopoli (AV) – azienda vitivinicola produttrice di vini autoctoni pluripremiati quali il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo, la Falanghina, l'Aglianico e l’Aglianico di Taurasi. Per la realizzazione di due nuove cantine (3.600 mq edifici con impianto FTV SunPower) la committenza ha riservato massima attenzione ad aspetti sia tecnico-funzionali che estetici, scegliendo dalla gamma prodotti Baraclit il sistema di copertura Aliant e Pianaliant con tegoli curvilinei e piani monoblocco prefiniti, appoggiati su strutture realizzate in c.a. in opera, in grado di coniugare design e prestazioni termiche di comfort ambientale.Si aggiungono infine al portafoglio dei nuovi clienti Baraclit(settore agricoltura, edificio industriale ad Angri - SA) e(settore alimentare conserve di pomodoro, storico marchio La Sarnesina) che realizzerà uno stabilimento a Nocera Inferiore (SA).