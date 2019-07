Infissi di qualità, tradizione di famiglia per Diego Mele, serramentista di successo della provincia di Sassari

22/07/2019 -tramanda di padre in figlio l’antica arte della lavorazione del ferro battuto. La prima bottega artigiana venne fondata daad, nell’entroterra del nord-ovest della Sardegna, esattamente a metà strada tra Sassari e Alghero. Oggi il nipote, che porta il suo stesso nome, continua quella tradizione, affiancando al sapere artigiano del ferro battuto quello della realizzazione di infissi in alluminio, che incontrano il gusto e le scelte di architetti e designer sul suo territorio sempre più interessati alla qualità oltre che all’affidabilità delle sue soluzioni.“Lavoro in questo settore da oltre 40 anni” ci ha detto ilnell’intervista che gli abbiamo rivolto. “Ero ancora una bambino quando ho cominciato a muovere i primi passi nel laboratorio di mio padre Felice e sono diventato. Da quel momento ho cominciato a focalizzare il business soprattutto verso il settore dei serramenti in alluminio, puntando fortemente super distinguere le mie soluzioni da quelle della concorrenza e devo dire cheè stata l’azienda che più mi ha supportato in questo percorso.Da più di 20 anni ricevo direttamente in azienda il supporto dei suoi promoter tecnici. Da qualche mese ho il piacere di dialogare condavvero competente e disponibile. Grazie a questo continuo confronto, anche un piccolo serramentista come me può essere competitivo rispetto a commesse dove è la qualità a fare la differenza”.a quel punto ci mostra le foto del suo ultimo lavoro realizzato con accessori Master , il rifacimento degli antichi infissi in legno delsostituiti consui quali sono stati installati accessori per anta ribalta WEEN , con ilper anta affiancata. “Geniale la soluzione del catenaccio Bi-Hid che consente l’apertura contemporanea dei due puntali dell’anta affiancata, comodissimo con un infisso alto quasi due metri e mezzo”. “Diego è davvero un grande professionista”, ci ha dettoa chiusura dell’incontro. “La sede arcivescovile è un lavoro degno di nota, così come quelli realizzati per il mercato residenziale della zona, per il quale l’azienda ha sviluppato soluzioni di chiusura performanti e sempre al passo con i tempi”.