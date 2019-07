Le soluzioni acustiche verticali e monolitiche di Rockfon per Camp Zero Luxury Resort a Champoluc

17/07/2019 - Ogni spazio per il tempo libero e ricettivo presenta sfide peculiari in termini di acustica, sicurezza antincendio, durata e design.alla creazione di un ambiente interno confortevole, sicuro e in armonia con il progetto architettonico.il primo Active Luxury Resort dedicato agli appassionati della montagna. Le strutture comesono luoghi molto frequentati nell’arco della giornata, e offrono aree diversificate per funzione: Rockfon dà una risposta a ogni esigenza con soluzioni acustiche adeguate ai diversi ambienti, in sintonia con l’aspetto estetico.Inaugurato lo scorso dicembre, CampZero è stato progettato con l’intenzione di riunire, in un unico luogo, design, innovazione, tradizione e sostenibilità, mantenendo un’intrinseca armonia con il paesaggio circostante. È una struttura di nuova costruzione realizzata con elementi naturali e meticolosa attenzione ai dettagli: l’obiettivo era quello limitare l’effetto di costruito, utilizzando materiali e prediligendo forme naturali, sia nelle parti strutturali sia nella scelta delle finiture.Lo studio BladIdea, che ha curato il progetto architettonico in collaborazione con l’architetto Vincenzo Bonardo di AB Sound per l’acustica, ha scelto Rockfon® Mono® Acoustic nella maggior parte degli ambienti comuni del piano terreno, in quanto soluzione acustica ad alto assorbimento, esteticamente creativa e allo stesso tempo flessibile.è stato installato Rockfon Mono Acoustic nero, in modo frammentato e su diversi livelli, così da poter riproporre l’idea delle zolle di terreno.si è deciso di declinare il controsoffitto monolitico in un colore più caldo e avvolgente, sempre disposto in modo frammentato mentresi è preferito Rockfon Mono Acoustic nella tonalità più classica, superficie bianca, continua e monolitica, che ha contribuito a rendere l’ambiente magico ed elegante.Rockfon è parte essenziale nella realizzazione del cuore pulsante del Luxury Resort,: il team dello studio BladIdea ha scelto di utilizzare i baffles acustici senza cornice , una soluzione estremamente funzionale, facile da installare che ha permesso, grazie alla verticalità dei suoi elementi, di far entrare all’interno della sala la luce naturale, oltre a garantire una condizione acustica confortevole che aiuta alla concentrazione e a ottimizzare l’esperienza.“In tutta la struttura si è posta la massima attenzione nell’ottenere un comfort a 360 gradi, e non poteva esulare l’acustica, aspetto fondamentale per garantire il benessere degli ospiti, in qualsiasi locale essi si trovinoI controsoffitti e i baffles in lana di roccia proposti da Rockfon sono stati preferiti in funzione delle alte prestazioni acustiche (assorbimento acustico di classe A fino a αw 1.00), e della possibilità di avere superfici monolitiche su misura e di grandi dimensioni in grado di soddisfare anche la resa estetica”.L'acustica è estremamente importante anche nelle piscine, così come le performance di resistenza all'umidità sono fondamentali. “Negli ambienti umidi i materiali da costruzione devono essere stabili, persino in condizioni con un'umidità relativa fino al 100% o alte temperature fino a 40°CInoltre Rockfon Mono Acoustic elimina il riverbero accentuato dalle superfici dure come per esempio le ampie vetrate della piscina che, se da un lato permettono di avere una vista incantevole sul paesaggio esterno, dall’altro riflettono ogni rumore andando ad accrescere la sensazione di rimbombo tipica all’interno di una piscina”.CampZero è un luogo in cui natura, sport e tecnologia si incontrano, offrendo esperienze originali e uniche nel loro genere, Rockfon è partner di rilievo nel creare una struttura capace di fondersi con l’ambiente circostante e di offrire, al contempo, agli ospiti una costante sensazione di pace e di comfort.