Terreal Italia e QAD_Quaderni d’Architettura e Design

25/07/2019 - Terreal Italia , da sempre in continuo dialogo con architetti e progettisti per svilupparne visioni e idee, presenta un nuovo strumento di comunicazione pensato per loro: QAD_Quaderni d’Architettura e Design, ovvero una collana di brevi focus tematici che affrontano di volta in volta un tema monografico attraverso immagini di recenti realizzazioni ed un breve testo descrittivo.I Quaderni rappresentano lo spaccato più attuale nel panorama delle costruzioni realizzate con i materiali Terreal Italia, raggruppati per tipologie edilizie pubbliche o private: nuove architetture isolate, interi quartieri rigenerati, aree dismesse rifunzionalizzate, edifici monumentali pubblici e interventi di social housing delineano i tratti di città in fermento, ma quello che è più significativo è che nel nuovo linguaggio architettonico la terracotta è ancora, con rinnovata forza ed espressività, il materiale in grado di incarnare gli slanci innovativi che i progettisti ricercano.Presentati i primi tre numeri: #1_LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA TERRACOTTA; #2_ I CENTRI COMMERCIALI; #3_LA TRADIZIONE RINNOVA L’INTERIOR, la collana avrà poi una cadenza mensile e sarà scaricabile dal sito istituzionale nell’area comunicazione- news“Abbiamo pensato ad uno strumento di divulgazione snello, di rapida e piacevole lettura”- commenta Davide Desiderio, marketing & communication manager di Terreal Italia- “ che dà testimonianza di come siamo in grado di rispondere alle più esigenti richieste del mondo della progettazione e del costruire”Interessanti realizzazioni sono presentate in ciascun quaderno raggruppate per tematiche: la sostenibile leggerezza della terracotta affronta il tema del rivestimento di facciata ventilato con l’utilizzo di elementi in terracotta a pasta molle realizzati a mano nei nostri stabilimenti su disegno dei progettisti; il secondo quaderno è dedicato ai centri commerciali, ovvero alle qualità di calore, comfort e bellezza della terracotta per queste cattedrali del consumo, ma al tempo stesso luoghi di nuova socialità; la tradizionalità della terracotta nella declinazione di rivestimento d’interior anche nei contesti più moderni è invece il tema del terzo quaderno che mostra gli esiti formali di particolare bellezza là dove la terracotta si mostra nelle sue molteplici texture e colorazioni e diventa un elemento caratterizzante dell’abitare contemporaneo.Un repertorio di casi in cui la terracotta è declinata negli usi più moderni che oggi il mercato richiede, un mercato che la misura sulle prestazioni di durata, di eco-compatibilità, di risparmio energetico, di isolamento termico ed acustico, ma soprattutto di aderenza al linguaggio architettonico ed ai gusti attuali.“Dagli hotel alle chiese ed ai luoghi di culto, dalle coperture italiane nel segno della tradizione a quelle più moderne e avvenieristiche, dalla riqualificazione energetica ed estetica del patrimonio edilizio alla nuova housing sociale…saranno queste alcune delle tematiche che svilupperemo nei prossimi Quaderni” - conclude Davide Desiderio- Arrivederci al prossimo QAD!”