Scuole Centro Italia, dal Miur 120 milioni per la messa in sicurezza

16/07/2019 – In arrivo 120 milioni di euro alle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 per la messa in sicurezza delle scuole, l’adeguamento sismico e/o la nuova costruzione di edifici.A prevederlo ilpubblicato dal Ministero dell’Istruzione (Miur) per gli enti locali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.Potranno presentare richiesta di finanziamentodi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale di ogni ordine e grado, appartenenti alle Regioni interessate e ricadentiOgni ente locale potrà presentare la propria candidatura per uno o più edifici scolastici di cui è proprietario.I Comuni e/o unioni di comuni possono chiedere, per ogni intervento, un contributo massimo dimentre le Province e/o le Città metropolitane possono chiedere, per ciascun intervento, un contributo massimo disono essenzialmente: la vetustà degli edifici scolastici, la sismicità della zona in cui sono situati, la mancanza dell’agibilità, eventuali provvedimenti oppure ordinanze di chiusura degli edifici stessi ed eventuali quote di cofinanziamento.Gli enti locali interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite lainformativa,Nella candidatura, ogni ente locale dovrà inserire i dati dell’edificio, tra cui:- la- ilscolastico;- l’indicazione della zona sismica;- l’eventuale quota di cofinanziamento del progetto a carico dell’ente.L’assegnazione delle risorse, a seguito dell’approvazione delle graduatorie, sarà effettuata con successivo in cui saranno definite anche le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi.