Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, CNA chiede di modificare la norma

05/07/2019 - “Lo sconto in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus restringe la concorrenza con effetti negativi sui consumatori e danneggia artigiani, piccole e medie imprese”. Così la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa () sintetizza il giudizio espresso dall’Autorità Antitrust sull’articolo 10 del, definendolo “molto severo”.L’articolo 10, ricordiamo, prevede che i soggetti che effettuano interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico e di efficientamento energetico possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Vietata invece la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.In una segnalazione inviata il 17 giugno ai presidenti di Camera e Senato e al presidente del Consiglio - ricorda CNA -, l’Autorità garante del mercato indicava che il sistema di incentivazione fiscale per gli interventi di efficientamento energeticoNella segnalazione,, in fase di conversione in legge del decreto,. In effetti, il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento prevede la possibilità di cessione del credito ma, escludendo la facoltà di cedere il credito a banche e istituzioni finanziarie.La norma è statache, nel corso dell’iter parlamentare, hanno proposto la possibilità di vendere il credito d’imposta sulla spesa effettuata direttamente alle banche, richiesta condivisa dall’Antitrust. La modifica introdotta dal legislatore tuttavia è parziale in quanto limita la possibilità di cessione del credito d’imposta da parte delle imprese che svolgono gli interventi di riqualificazione energetica.La stessa Autorità, nella segnalazione, ha indicato la, senza distinzioni, con modalità opportunamente definite dall’Agenzia delle Entrate.La segnalazione dell’Autorità garante del mercato - prosegue CNA - riconosce la legittimità e la correttezza delle critiche espresse dal tessuto delle piccole imprese nei confronti di, che possono praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali “senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d’imposta”.Il giudizio dell’Antitrust, in sostanza, riconosce che la posizione assunta dal mondo delle piccole e medie imprese sull’articolo 10 del Decreto Crescitafinalizzata alla tutela di interessi. Al contrario, anche in questa circostanza, il sistema delle piccole imprese ha invocato la, gli unici che possano garantire la più ampia libertà di scelta ai consumatori.“A questo punto - conclude la nota -,”.