Equo compenso, nasce il Nucleo di monitoraggio (ma solo per gli avvocati)

Equo compenso: il monitoraggio parte per gli avvocati

Equo compenso: cosa prevede il protocollo

Equo compenso professionisti: le iniziative sul tema

03/07/2019 - Nasce il 'Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso' ma, al momento, interessa solo gli avvocati piuttosto che tutti i liberi professionisti.È stato, infatti, firmato ieri, nello studio del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ilper l'istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per la professione forense, sottoscritto dal Guardasigilli e dal presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf) Andrea Mascherin.Il Ministro Bonafede, come scrive su Facebook, considera l’istituzione del nucleo una “notizia per tutti gli avvocati ma; tuttavia l’accordo prevede che il monitoraggio avvenga grazie a una rete che opererà a livello locale, con la partecipazione dei Nuclei locali disposti dai Consigli dell'ordine degli avvocati.Il Ministro ha dichiarato: “Vogliamo fare qualcosa che vada a incidere direttamente sulla vita quotidiana degli avvocati. E questo che abbiamo realizzato è un protocollo che va in questa direzione”. Sul fronte delle altre professioni ha aggiunto: “Si tratta, nel pieno rispetto della prassi, di unche ci auguriamo, affinché questo possa diventare un modello che vada a tutelare anche altre categorie".Secondo Mascherin è “essenziale promuovere con il Ministero la corretta applicazione della normativa sull'equo compenso anche con lae di indagine, specialmente nei confronti dei committenti forti, inclusa la Pubblica amministrazione”.Il protocollo, oltre ad istituire il nucleo centrale di monitoraggio, stabilisce le funzioni dell’organismo; ad esempio, prevede che il nucleoin materia di equo compenso, anche da parte dell’Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione.Inoltre, il Nucleo potrà coordinare le attività della Rete nazionale e ricevere dal Consiglio nazionale forensee catalogarle in una banca dati.Infine, il Nucleo potràe del Mercato e ad altre Autorità eventualmente competenti i comportamenti di committenti privati e pubbliciin tema di equo compenso,in materia di tutela dell’equo compenso e sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia di equo compenso ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.Poiché l’equo compenso è un argomento caro a tutti i professionisti, nell’ultimo periodo anche istituzioni ed enti locali hanno alzato l’attenzione sul tema.Ad esempio, il Sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, Jacopo Morrone, nell’incontro con i Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali,(che si sarebbe dovuto insediare a metà giugno) al fine di arrivare a un perfezionamento organico della misura dell’equo compenso.Sul tema dell’equo compenso sono stati presentati anche diversi disegni di legge; il, Agostino Santillo, che mira alla tutela della professione tecnica nelle attività con la committenza privata.A livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del lavoro professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso d’approvazione) che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle come, ad esempio, i provvedimenti di: