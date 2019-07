Sicurezza nei cantieri, l’Inail premia le migliori pratiche

Sicurezza nei cantieri: chi può partecipare al bando

Bando sicurezza cantieri: le tempistiche

02/07/2019 – Promuovere la sicurezza nei cantieri attraverso la creazione di un archivio, utile e replicabile, di buone pratiche per la prevenzione di infortuni.Questa l’obiettivo del“Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, lanciato ieri dall’Inail e del Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e la Rete delle professioni tecniche (RPT).Il bando è inserito trapreviste dal Piano nazionale prevenzione in edilizia 2014-2018, prorogato al 2019 e coordinato dalle Regioni Sicilia e Toscana, in linea con l’Accordo quadro stipulato nel 2015 tra l’Inail, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Ministero della Salute.Possono partecipare al concorso, nella relativa sezione dedicata:che operano, anche indirettamente, nei cantieri temporanei o mobili;- inei cantieri;Tutti i partecipanti devono esseree non devono aver riportato condanne in sede penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni., sul sito dell’Inail, sarà possibile accedere alla procedura online per partecipare alla selezione, articolata in tre fasi da eseguire in un’unica sessione.Nella prima fase, gli aspiranti candidati devono, distinta per categorie. Nella seconda fase, devono caricare i moduli di liberatorie e autorizzazioni e la dichiarazione di veridicità e conferma dei dati. Nella terza fase devono, infine, riempire la scheda tecnica, che contiene, e caricarlo.Ogni partecipante può inviare, per ognuna delle quali è necessario compilare il modulo di iscrizione.Per ognuna delle categorie di partecipanti, sarannoritenute migliori, che saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail e Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di settore.Un Comitato tecnico-scientifico valuterà le proposte e individuerà i finalisti da sottoporre alla giuria.sarà pubblicato l’elenco delle buone pratiche finaliste.