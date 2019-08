Certificarsi secondo le nuove normative UNI/TR 11715:2018 e UNI 11716:2018 per migliorare la propria professionalità

26/08/2019 - Nel corso del 2018 sono state pubblicate la norma UNI/TR 11715:2018 e la UNI 11716:2018, due importanti norme nazionali inerenti il sistema di isolamento a cappotto e relative rispettivamente alla progettazione e posa del sistema a cappotto e alla qualificazione professionale degli applicatori.Non solo i materiali si configurano come sempre più performanti e tecnologici, ma l'attenzione si focalizza anche sulla professionalità dell'applicatore, proponendo una regolamentazione sui requisiti e sulle competenze specifiche che devono avere i posatori di sistemi di isolamento a cappotto. Si tratta di una misura normativa estremamente importante poiché l'abilità professionale dell’installatore di cappotti, unitamente alla corretta progettazione e alla scelta di sistemi ETICS certificati ETA secondo norma ETAG 004, assicurano la realizzazione di sistemi di isolamento esterno efficaci, efficienti e duraturi, che contribuiscono in modo significativo a migliorare la prestazione energetica degli edifici. RÖFIX propone da tanti anni dei corsi di formazione sul tema dei sistemi di isolamento termico a cappotto e oggi è accreditata come Organismo di Valutazione per l’ente di certificazione ICMQ, a sua volta accreditato Accredia, in grado di rilasciare certificazioni in conformità alla norma UNI e riconosciute dalla Legge 4/2013.Da giugno viene data la possibilità di seguire il “” che ha l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze teorico/pratiche per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto a regola d’arte, secondo quanto definito dalla Norma UNI/TR 11715 – Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS). Questo corso, conforme anche al modulo Cortexa, è propedeutico all’esame di certificazione professionale, in conformità alla Norma UNI 11716 – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS).Il corso è pensato non solo per chi si affaccia sul mondo della costruzione, la certificazione rappresenta, infatti, una conquista formativa che apre opportunità di crescita per quei professionisti che già applicano il sistema d’isolamento termico a cappotto e che vogliono distinguersi conseguendo una certificazione della propria qualifica professionale e vedere riconosciuta, nero su bianco, la propria specializzazione.