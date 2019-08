Gas radon: a contrastare la minaccia invisibile ci pensano i sistemi VMC Helty Flow

2

08/08/2019 - Un elemento chimico naturale radioattivo irriconoscibile all’olfatto, alla vista e al gustopresente nel sottosuolo di tutta la crosta terrestre e in molti materiali da costruzione, cheinterna ed esterna. È presente in tutti gli edifici ma a concentrazioni anche molto diverse in base all’area geografica (Lombardia e Lazio sono tra le regioni italiane con valori più alti), al tipo di suolo su cui poggiano i locali, alle tecniche costruttive dell’edificio, ai parametri microclimatici tra cui la movimentazione dell’aria. Se nei luoghi aperti questo gas viene “diluito” nelle correnti d’aria risultando poco pericoloso per la salute,, penetrando attraverso le fessure nei pavimenti, le giunzioni e gli impianti e rimanendo intrappolato dalla presenza di pareti ed infissi ad elevata tenuta isolante.Il cosiddetto “radon indoor” – ovvero la versione concentrata che si sviluppa negli ambienti chiusi e scarsamente ventilati – rappresenta un: una volta inalato, infatti, esso, rilasciando radiazioni cancerogene che possono causare la comparsa di tumori. L’esposizione al gas radon in Italia è stata provata causa di circa il 10% di tutti i tumori polmonari*: una cifra consistente che dimostra ladomestici e di lavoro dalle irreversibili conseguenze originate dall’inalazione.Un espediente per porre rimedio alla problematica è sicuramente quella di4 o 5 volte al giorno. Un gesto semplice ed efficace che, tuttavia,: l’impossibilità di monitorare e regolare la qualità dell’aria, l’immissione dentro casa di particolati nocivi, pollini e batteri presenti all’esterno e, soprattutto la dispersione di calore o frescura.Per ovviare a queste complicazioni la soluzione più efficace è l’installazione di un sistema didella casae purifichi l’aria dalle sostanze inquinanti.che si sposano ad ogni contesto e stile di arredo:di tipo plug&play e tre soluzioni, inseribili direttamente all’interno della muratura ed in grado di gestire volumi di ricambio aria da 30 a 100m/h.Ideati per rispondere alla moderna esigenza di migliorare il benessere abitativo in edifici già esistenti – sia comeche in caso di– i sistemi Helty Flow sono. I filtri in entrata F7+G4 sono in grado di, purificando l’aria indoor da pollini, agenti inquinanti, batteri e VOC. Il continuo ricambio d’aria, inoltre, assicura il, migliorando ulteriormente la salubrità degli ambienti domestici. Il filtro in uscita G2, invece, purifica l'aria esausta preservando le prestazioni del sistema e allungandone la durata.Dotati, inoltre, dientalpico a doppio flusso incrociato controcorrente, le soluzioni Helty Flow permettonoe garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento.Per tenere sempre sotto controllo lo stato dell’aria all’interno della propria abitazione, Helty ha sviluppato uno– posizionato nella parte inferiore delle macchine top di gamma – in grado di indicare in ogni momento la qualità dell’aria. Questo particolare Led, infatti, segnala attraverso diverse colorazioni le condizioni atmosferiche indoor,. La luce blu indica la situazione ideale, quella gialla comunica un aumento del livello di inquinanti, mentre la luce verde e quella rossa segnalano rispettivamente un eccessivo tasso di umidità e il superamento delle soglie ottimali di COo VOC, situazioni in cui la macchina aumenta automaticamente la propria velocità per riportare i livelli alla norma.L'con gestione tramite pannello o telecomando,, in modo da garantire il massimo comfort nella regolazione della ventilazione e delle altre funzioni accessorie. Ma non solo: l'apparecchio può essere comodamente gestito anche da smartphone attraverso, che permette sia di regolarne il funzionamento che di tenere sotto controllo la qualità dell'aria in casa.