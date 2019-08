Hörmann Italia è tra i sostenitori di MUSE H2O

29/08/2019 - Costantemente impegnata ad individuare soluzioni di prodotto in grado di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, Hörmann Italia ha espresso la propria attenzione nei confronti della natura e dell’ambiente anche divenendo sostenitore del MUSE, vale a dire del primo Museo di scienze del Paese, con un concept unico di divulgazione scientifica nonché collaborazioni con oltre 200 istituti e università nel mondo.Avviata tre anni fa, in occasione della mostra dedicata ad Archimede, la partnership che lega l’azienda al Museo delle Scienze di Trento prosegue oggi relativamente a una nuova interessante iniziativa: Hörmann Italia ha infatti scelto di supportare il Museo nella sua nuova avventura “MUSE H2O”, un progetto che prevede la realizzazione di un innovativo apparato di proiezione digitale da 80 sedute con funzioni di planetario, cinema immersivo e spazio per performing arts.Caratterizzato da una peculiare forma a molecola d’acqua, MUSE H2O coniuga l'aspirazione per l'esplorazione spaziale e la sensibilità per lo sviluppo sostenibile con tecnologie all'avanguardia e, se sarà collocato nel rispetto delle adiacenti architetture - risalenti al XVI secolo - tra i fiori all’occhiello della Trento rinascimentale, sarà la grande novità 2020 in merito alla promozione della scienza e alla didattica museale, con un eco di portata nazionale.“Il MUSE – ha dichiarato Stefano Tuccio, Amministratore Delegato di Hörmann Italia – rappresenta un unicum per il nostro territorio e un’eccellenza di primo piano a livello nazionale. La nostra azienda è dunque fiera di sostenere questa istituzione: un Museo delle Scienze che riesce non solo a realizzare un’opera divulgativa eccezionale, ma anche a risultare competitiva e stare sul mercato, con una programmazione ampia e variegata, un numero di visitatori da podio e una restituzione di un indotto moltiplicato rispetto all'investimento pubblico, fanno del MUSE una realtà che garantisce una vera e propria produzione e promozione da far invidia ad una media azienda; il tutto coniugato con una qualità impeccabile dell’intero staff, un impegno straordinario ed un entusiasmo palpabile. Se MUSE H2O è la nuova sfida per far crescere ancor di più il MUSE, il tessuto imprenditoriale del nostro territorio che tanto deve a questo Museo dovrebbe essere schierato in prima linea. Hörmann Italia vuole esserci per continuare a far brillare questa stella di prima grandezza.”Sul sito www.h2o.muse.it è possibile sin d’ora scoprire in anteprima il progetto MUSE H2O e anche sostenerlo in prima persona mettendo un like.