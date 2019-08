Riqualificazione sismica, bandi da 13,5 milioni di euro in Lazio e Sicilia

Audit sismico-energetico: in Sicilia bando da 5 milioni

Riqualificazione sismica: il bando nel Lazio

30/08/2019 – Proseguono le operazioni legate al Piano di riduzione del rischio sismico degli immobili dello Stato ad opera dell’Agenzia del Demanio.Sono state, infatti, pubblicate due gare, una in Sicilia e l’altra nel Lazio.Il bando prevede l’affidamento dei servizi die progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta pari aSi tratta di 8 lotti che riuniscono, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. I beni si trovano nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Tra i beni di maggiore pregio si evidenziano la caserma “G. Guccione” Compagnia Carabinieri a Caltanissetta, il Palazzo delle Finanze a Catania, il Palazzo di Giustizia a Messina e infine, a Palermo, la caserma Lungaro Porrazzi e Villa Palagonia – Istituto Penale per Minorenni.Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è ilalle ore 12, mentre la gara si terrà il 26 settembre 2019, a partire dalle ore 10, negli Uffici della Direzione Regionale Sicilia a Palermo.Il criterio di aggiudicazione è. Si segnala, inoltre, che ciascun concorrente potrà presentare un’offerta per un numero massimo di due lotti.Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste dell’Agenzia del Demanio.La gara prevede l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievi tecnici da realizzare, oltre alla redazione di un Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).In totale saranno interessati, a loro volta composti da un totale didistribuiti in tutta la città per un importo complessivo a base di gara diTra gli immobili coinvolti anche gli: Palazzo Madama, sede del Senato; il Viminale, sede del Ministero dell’Interno; la sede della Corte dei Conti di via Baiamonti; la Caserma Alessandro Negri di Sanfront che ospita il Reggimento Corazzieri; la caserma della Guardia di Finanza Raffaele Cadorna di via dell’Olmata; la sede dei Carabinieri Forestali in via G. Carducci.Il termine per la presentazione delle offerte, che dovrà avvenire tramite sistema telematico, è fissato per ilprossimo alle ore 12.00. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa.Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezionedell’Agenzia del Demanio.