Adeguamento sismico nelle scuole, in arrivo 58 milioni di euro

Antisismica scuole: le risorse a disposizione

Antisismica scuole: i termini

27/08/2019 – In arrivo 58 milioni di euro per finanziare interventi di adeguamento antisismico nelle scuole.È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 30 aprile 2019 con cui sono stati approvati i piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63 a valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021.Le regioni con i maggiori stanziamenti sono: lacon circa 10 milioni di euro per 11 interventi, lacon circa 8 milioni per 3 interventi e lacon più di 7 milioni di euro per 4 progetti.Ledalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il DM 93/2019, resteranno nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulterioriGli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare laentro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, ovveroLa durata dei lavoridefinitiva dell'intervento.Le regioni e gli enti locali beneficiari dovranno inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile.