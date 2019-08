Al via la terza edizione di BIM&DIGITAL Awards 2019

01/08/2019 - Clust-ER Build e Digital&BIM Italia lanciano la terza edizione di BIM&DIGITAL Awards 2019, l’iniziativa speciale dedicata a chiunque operi nel settore dell’ambiente costruito e che abbia un progetto innovativo che sfrutta le nuove tecnologie e la metodologia BIM, al fine di migliorare le performance ed essere maggiormente competitivo sul mercato.società di servizio, università, enti di ricerca e tutte le aziende espositrici del DIGITAL&BIM Italia 2019 avranno tempo fino alper partecipare, inviando la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata In particolare, saranno tre i vincitori, selezionati da una giuria di esperti provenienti sia dal mondo accademico/universitario che da quello professionale, per ognuna delle: Edifici Commerciali, terziario e di grande dimensione; Edifici Pubblici; Infrastrutture; Piccoli progetti; Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio; Iniziativa BIM dell’anno; Tecnologie digitali per il processo costruttivo e, novità di quest’edizione, la categoria dedicata al mondo della Ricerca.Per premiare le attività di sviluppo, infatti, verranno selezionate anche le tesi di Laurea Magistrale, Scuola di Specializzazione, Master e Dottorato sviluppate ed applicate su metodologie, strumenti, protocolli, sistemi, inerenti al BIM. Tra i criteri di assegnazione la Giuria valuterà principalmente fattori come l’impatto economico, la sostenibilità e il carattere innovativo.L’iniziativa, che rientra tra gli eventi speciali del DIGITAL&BIM Italia 2019, in programma il 21 e 22 novembre 2019 presso il quartiere fieristico di Bologna, è patrocinata da ASSOBIM, BIM Foundation, Building Smart Italia, CNAPPC, CNGeGL, Ordine degli Architetti di Bologna e Ordine degli Ingegneri di Bologna, e ha l’obiettivo, da un lato, di far conoscere i progetti e le opere che sfruttano le innovazioni tecnologiche e la metodologia BIM, al fine di migliorare le performance e rendere più efficace il processo di progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici e delle infrastrutture; dall’altro, di premiare aziende e start-up che hanno promosso nuovi strumenti e sistemi digitali per l’ambiente costruito in grado di ottimizzare il processo di rilievo, restituzione e visione, di progettazione, realizzazione e manutenzione in particolar modo per gli interventi di recupero e restauro e che possano operare in ambiente BIM.I vincitori saranno proclamati giovedì 21 novembre 2019, nell’ambito del“Siamo lieti di lanciare, in collaborazione con Clust-ER Build, la terza edizione del BIM&DIGITAL Awards 2019, un’iniziativa nata nel 2017 e che ormai si sta affermando tra gli operatori del settore come un vero e proprio must. – ha dichiarato Antonella Grossi, Exhibition manager dell'evento – Rivolto ad aziende, start-up, progettisti, ingegneri, architetti, ma anche università ed enti di ricerca, le iscrizioni si sono appena aperte e c’è tempo fino al 16 ottobre per raccogliere i progetti e le opere più interessanti, che sfruttano le innovazioni tecnologiche e la metodologia BIM, permettendo di essere competitivi sul mercato.è, infatti, offrire un’occasione unica per tutti quelli che fanno della digitalizzazione e dell’innovazione per l’ambiente costruito la chiave del proprio successo, al fine di promuovere ulteriormente l’implementazione delle nuove tecnologie, in grado di ottimizzare i processi dell’intera filiera, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla gestione in esercizio.”