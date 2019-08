Ecobonus e Sismabonus, operativo lo sconto alternativo alla detrazione

Ecobonus e sismabonus, come chiedere lo sconto immediato

02/08/2019 - Via alla possibilità di chiedere all’impresa uno sconto immediato in fattura in cambio dell’Ecobonus e del Sismabonus. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ildell’articolo 10 del decreto “Crescita”.La richiesta dello sconto immediato alternativo alla detrazione è un'opzione nata per stimolare gli interventi di riqualificazione degli edifici, ma fortemente criticata dal mondo imprenditoriale e da alcuni esponenti della politica, che hanno presentato dei disegni di legge per la modifica o la cancellazione della misura.Nel frattempo, però, la norma del Decreto Crescita è diventata completamente operativa. Con i dettagli forniti dall'Agenzia delle Entrate, è già possibile esercitare l'opzione.I contribuenti, beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.L’all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, entro ildell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando ilpredisposto dall’Agenzia e allegato al provvedimento.Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.L’importo dello sconto, precisa il provvedimento, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorreredel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.A tal fine il fornitore deve preventivamenteda parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Dopo la conferma, il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Lanell’anno può essere, ma non può essere richiesta a rimborso.In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È invece vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche.Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione.