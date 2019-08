Equo compenso, le Marche preparano una legge

Equo compenso: al lavoro per una legge regionale

Legge sull’equo compenso: in autunno in aula

Equo compenso: le leggi regionali

02/08/2019 – Le Marche sono al lavoro per definire una legge che assicuri compensi equi e proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni effettuate dai professionisti della regione.Gli aspetti finali del testo sono stati oggetto di un incontro fra il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, Confprofessioni Marche, e le rappresentanze sindacali e gli ordini professionali di psicologi, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, assistenti sociali, geometri, geologi, agronomi, medici e avvocati.Nel suo insieme, la proposta di legge regionale intende rendere più cogenti le norme statali delle stazioni appaltanti in tutte le procedure di affidamento eNei contratti di incarico professionale, inoltre, assicura che“Entro pochi giorni – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo – verrà depositata la proposta, e, dopo le ultime modifiche provenienti dalle istanze professionali, il testo definitivo verrà presentato nelle prossime settimane. L’iter dell’atto inizierà, molto probabilmente,“E’ già dallo scorso anno che si discute di una simile normativa – ha affermato il presidente di Confprofessioni Marche Gianni Giacobelli - e, con la presidenza del Consiglio regionale, condividiamo una forte volontà politica in tal senso. Stiamo finalmente superando gli ostacoli procedurali eche hanno già applicato una legge in merito”.Secondo Giacobelli la proposta di legge ha una “valenza importante, specie per le, ma anche gli altri comparti, in considerazione del fatto che può riguardare tanti professionisti: in Italia, infatti, sono oltre un milione, il numero più elevato fra gli stati dell’Unione europea, e la sensibilità e attualità del tema dell’equo compenso sonoeuropeo”.Ricordiamo che a livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del lavoro professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso d’approvazione) che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle come i provvedimenti di: