Equo compenso, Ministro della Giustizia al lavoro. Ma i progettisti?

Equo compenso avvocati per il diritto ad una difesa di qualità

Equo compenso giornalisti per la libertà di informazione

Equo compenso progettisti, quando?

01/08/2019 - Il tema dell’equo compenso torna a catturare l’attenzione del Ministero della Giustizia ma ‘dando la precedenza’ ad alcune categorie di professionisti.Lo scorso 24 luglio, infatti, si è svolta la prima riunione del Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per gli. Il tema del compenso dei, invece, è stato al centro di un incontro che si è svolto lo stesso giorno al Ministero.Nessuna novità, invece, per il tavolo tecnico che delineerà il percorso per garantire l’equo compenso aSecondo il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, “l’impegno per il rispetto della disciplina dell’equo compenso, prima ancora che un problema economico, è una questione di dignità e di rispetto della professione forense” in quanto gli “”.Il Nucleo, infatti, sta lavorando per incidere sugli aspetti quotidiani della vita degli avvocati in tempi celeri. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha già provveduto a consegnare agli uffici del Ministero unain cui risulta evasa la normativa in materia di equo compenso ma anche di esempi virtuosi.Il presidente del CNF, Andrea Mascherin, esprimendo gratitudine al ministro per “l’apertura e la disponibilità al dialogo senza precedenti”, ha sottolineato la rapidità con cui si è reso operativo il Nucleo, a “riprova che le, rapportandosi con gli altri interlocutori coinvolti, sono in grado di costruireSul fronte del compenso dei giornalisti, il dicastero guidato da Bonafede si è impegnato, attraverso i propri uffici, aper il compenso dell’attività giornalistica.Per Bonafede, “la libertà d’informazione si garantisce e si riconosce, prima di tutto,. Un cronista che viene pagato anche solo 3 euro per ogni articolo, non potrà mai essere libero, caratteristica fondante della professione per poter dare ai cittadini una piena e corretta informazione che è la base di ogni democrazia”.Soddisfatto il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone: “La questione dell’equo compenso èe necessita di un intervento urgente. Per i giornalisti, in particolare, emergono situazioni lavorative davvero poco dignitose per professionisti che hanno grandi responsabilità connesse alla loro attività, per il cui esercizio sono essenziali equilibrio e obiettività, oltre a conoscenze approfondite e formazione continua. Valuteremo le istanze dell’Ordine con attenzione e disponibilità, considerando in primo luogo la necessità di valorizzare e dare certezze a questi professionisti su parametri condivisi per quel che riguarda i compensi spettanti per il loro lavoro”.Ricordiamo che, per garantire l’equo compenso a tutti i professionisti, è statto istituito un apposito tavolo tecnico.Tra lein quella sede:- l’estensione dell’equo compenso alle pubbliche amministrazioni, all’Agenzia delle Entrate e alle aziende medio-piccole;- la rivisitazione dei parametri;- l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente per tutte le professioni;- l’esclusione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi a compenso zero o irrisorio;- l’estensione del regime delle clausole vessatorie;- la class action dei consigli degli ordini.Ad oggi, però, non sono state attivate ulteriori azioni, nè per i progettisti (architetti, ingegneri, geometri ecc) né per le altre categorie professionali.Sul tema sono stati presentati anche diversi disegni di legge; il più recente èche mira alla tutela della professione tecnica nelle attività con la committenza privata.A livello locale, le Regioni stanno legiferando per la tutela del lavoro professionale. Si registrano diverse leggi (approvate o in corso d’approvazione) che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle come i provvedimenti di: